YouTubeチャンネル「先住犬レモンと保護猫月見＆ムーン」では、甘えん坊で遊び盛りな子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「寝顔が尊くてニヤニヤが止まらない」「もはや天使」の声が続出しました。

ママさんに甘えていた次の瞬間…

注目を集めたのは「【保護猫】ママに甘えていた子猫が睡魔に負けて豪快に寝落ちしました」という動画。生後4週間で迎えられた保護猫「ムーン」くんの様子を紹介しています。

とにかくわんぱくで甘えん坊だという子猫のムーンくん。冒頭から、飼い主であるママさんの太ももの上に乗っかり、いつものように遊んでいます。

最初は元気よく遊んでいたムーンくんでしたが、だんだんと眠気が出てきたよう。まだ遊びたいという気持ちもあるのか、ウトウトしながらもママさんに甘え続けます。

ところが次の瞬間、電池が切れたようにいきなり寝落ち！ 口を開けて舌をしまい忘れた顔のまま、ママさんの胸元でスヤスヤと眠ってしまいました。

しばらくして目が覚めたムーンくんは、先ほどの寝落ちがうそだったかのように、また遊びを再開。「何を撮ってるの？」と言いたげな顔でカメラを見つめます。

でもまだまだ眠たいのか、あくびが止まらないムーンくん。体勢を変え、自分の肉球をペロペロとなめていましたが、再びスヤスヤと寝息をたて始めてしまいました。

豪快に爆睡する子猫の姿に、視聴者からは「とても気持ちよさそうに寝てるね」「幸せそう〜！」「もはや天使」「もうかわいすぎてたまりません」「こんなお人形さん見たいな超絶かわいい赤ちゃん猫ちゃんは見たことがない気がします」「舌がピンク色なのも実にラブリーだ」「ママのことがホントに好きなのが分かります」「いつまでも甘えん坊ムーンくんでいてほしいですね」といったコメントが寄せられています。子猫の寝顔に癒やされたい人は、ぜひ動画をチェックしてみてくださいね。