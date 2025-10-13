地区シリーズでは18打数1安打、9三振と苦戦

ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地でブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズに臨む。ポストシーズンでは初戦で2本塁打を放った後、打率.148、OPS.603と本調子ではない大谷翔平投手だが、ドジャースの地元メディアも激励の投稿で復調を願った。

9月30日（同10月1日）ワイルドカードシリーズ初戦のレッズ戦で2本塁打を放ったが、その後は5試合で2安打とバットは沈黙。フィリーズとの地区シリーズでは9三振と苦しんだ。

地元メディア「ドジャース・ネーション」の公式X（旧ツイッター）はアニメの大谷の動画とともにメッセージを公開。「翔平も人間であり、打席でいくつか苦難を乗り越えようとしている。史上最高の野球選手にどんな助言ができるだろうか？」とつづり、どんなに優れた選手にもスランプがあると擁護した。

ドジャースは今季レギュラーシーズンでブルワーズに0勝6敗と圧倒された。チーム打率.179と苦しんだ中、大谷は6試合で打率.273、3本塁打7打点、OPS1.066とよく打った。大谷が本来の打撃を取り戻せば、2年連続のワールドシリーズ進出も見えてくるはずだ。（Full-Count編集部）