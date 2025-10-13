韓国の歌手で俳優のイム・シワン（３６）が、ＢｏＡや東方神起などを擁するＳＭエンターテインメントから、ソロアーティストとして楽曲リリースすることが明らかになったと１３日、現地メディアの日刊スポーツなどが報じた。

同メディアは、ＳＭ関係者が取材に応じたとし「弊社のグループレーベルで、イム・シワンのソロアルバムを準備している。発売時期などは調整中だ」と明かしたという。

イム・シワンは８月に、所属事務所との契約が満了。以降はフリーで活動していたが、ＳＭで非常勤取締役を務めている先輩歌手・カンタ（４５）からアドバイスをもらったり、音楽的交流をしたことを機に、ＳＭとの協業を決心したようだと伝えた。

イム・シワンは２０１０年、アイドルグループ・ＺＥ：Ａ（ゼア）としてデビューすると同時に、俳優としても活動を開始。１２年に出演したドラマ「太陽を抱く月」は大ヒットとなり、一躍その名が広まった。その後も映画「弁護人」「非常宣言」やドラマ「ミセン−未生−」「イカゲーム」シリーズなどに出演し、演技派俳優として人気を集めている。

歌手としてはＺＥ：Ａの活動以後、ドラマのオリジナル・サウンドトラックなどに参加していたが、ソロアルバムのリリースは今回が初めてとなるため、早くもファンの間で関心が高まっていると伝えた。