¡È¥¯¥Þ¥Ï¥ó¥¿¡¼¡É°éÀ®¶¯²½¤Ø¡¡»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤â¥¯¥ÞÈï³²Áê¼¡¤°¤Ê¤«¡Ö¼íÎÄ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×³Ø¤Ö¹Ö½¬²ñ³«ºÅ¡¡ÅìµþÅÔ
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÁê¼¡¤°¡Ö¥¯¥Þ¡×¤Ë¤è¤ëÈï³²¡£²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤ÎÊá³Í¤òÃ´¤¦¡Ö¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¤Î¤Ê¤ê¼êÉÔÂ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅìµþÅÔ¤¬¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î°éÀ®¶¯²½¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë½ÐË×¤¹¤ë¥¯¥Þ¡£¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è·÷¤Ç¥¯¥Þ¤È½Ð¤¯¤ï¤¹¤³¤È¤¬¤á¤º¤é¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ÏÅìµþÅÔ¤Ç¤â¡£
º£Ç¯7·î¤ÎÅìµþ¡¦Æü¤Î½ÐÄ®¡£Ì±²È¤ÎÎÙ¤ËÆÍÁ³¡¢¥¯¥Þ¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤òÌÜ·â¡¡±Û¾Âµ¬½¼¤µ¤ó
¡Ö¡ÊÆü¤Î½ÐÄ®¤Ë¡Ë¥¯¥Þ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£À¸ÂÖ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥¯¥Þ¤ÎÀ¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡×
ÅÔÆâ¤Ç¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤Ê¤É¤¬129·ï´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î3¤«·î¤Ç¤Ï½»ÂðÃÏ¤Î¶á¤¯¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÔÌ±
¡Ö¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤ë¤È¤³¤í¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ñ¤ÏË¡Î§¤ò²þÀµ¡£¥¯¥Þ¤¬»Ô³¹ÃÏ¤Ë¸½¤ì¤¿¤È¤¤Ë°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¡¢»ÔÄ®Â¼¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÎÄ½Æ¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÁ´¹ñ¤Î¼íÎÄÌÈµö½ê»ý¼Ô¤Î¿ô¤òÉ½¤·¤¿¥°¥é¥Õ¡£1975Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½51.8Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¹âÎð²½¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç2020Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï21.8Ëü¿Í¤Û¤É¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î°éÀ®¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¤¤Î¤¦³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ä
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯½Æ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¡¢¼ã¤¤ÎÏ¤ò¤¼¤Ò¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×
ÅìµþÅÔ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö½é¿´¼Ô¼íÎÄ¹Ö½¬²ñ¡×¤Ç¤¹¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤ò´Þ¤à20Âå¤«¤é50Âå¤Þ¤Ç¤ÎÃË½÷19¿Í¡£ÎÄÍ§²ñ¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ÎÆ°¤¤ò¸«³Ø¤·¡¢¼íÎÄ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ»³¤ËÆþ¤ë¤È¡Ä
¡Ö¤¢¡¢Íè¤¿¡¢Íè¤¿¡×
½Æ¤ò¹½¤¨¡¢·Ù²ü¤¹¤ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¡£¸½¾ì¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬Áö¤ë¤Ê¤«¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¡£
ÎÄÍ§²ñ¤Î¥¬¥¤¥É
¡Ö¥·¥«¡¢¥·¥«¡¢¥·¥«¡ª¤³¤Ã¤Á¡¢¤³¤Ã¤Á¡¢¤³¤Ã¤Á¡×
ÎÄ¸¤¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤¿¥·¥«¤¬¶á¤¯¤Ë½ÐË×¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥á¥é¤â´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂ®¤µ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×
º£²ó¤Ï¡¢ÎÄÍ§²ñ¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬3Æ¬¤Î¥·¥«¤òÊá³Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô
¡Ö´Ö¶á¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¼íÎÄÌÈµö»î¸³¤Ë¡Ë¤µ¤Ã¤½¤¯¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ö¡Ê¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î¹âÎð²½¤¬¤¹¤¹¤àÃæ¤Ç¡Ë²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×
ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤ÎÈï³²¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Í¤È¥¯¥Þ¤¬¤Ç¤¢¤ï¤Ê¤¤´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ´Ä¶¶É¡¡¾åÃæ¾ÏÍº ²ÝÄ¹
¡Ö¤¤¤«¤Ë¡Ê¥¯¥Þ¤Ë¡Ë¤Ç¤¢¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤«¡¢¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤É¤¦ËÉ½üÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤«¡£Êá³Íµ»½Ñ¼Ô¤¬¤¹¤°¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤òº£¸å¡¢¤É¤¦¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬²ÝÂê¡×
¡Ö¥¯¥Þ¤È¤Î¶¦Â¸¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÌÏº÷¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£