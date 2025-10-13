¸©Æ»¤µ¤Ì¤ÉÍ³¹Æ»¤ÇÆ»Ï©¤¬´ÙË×¡¡Æ»Ï©²¼¤Î¿åÆ»´É¤«¤é¿å¤¬°î¤ì½Ð¤ë¡¡¸½¾ìÉÕ¶á¤ÎÌó500m¤òÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤·¹áÀî¸©¤¬¸¶°ø¤òÄ´ººÃæ¡Ú¹áÀî¡Û
¤¤ç¤¦¡Ê13Æü¡Ë¸áÁ°10»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤Î¸©Æ»157¹æ¡Ö¤µ¤Ì¤ÉÍ³¹Æ»¡×¤Ç¡¢¡ÖÏ©ÌÌ¤«¤é¿å¤¬¤·¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¡Ú²èÁü①¡Û¤Ë¸½¾ì¤ÎÃÏ¿Þ¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿å¿»¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ»Ï©¡¡¸½¾ì¤Ï¤É¤³¡©ÃÏ¿Þ¤â·ÇºÜ
·Ù»¡¤¬¸½¾ì¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ»Ï©¤¬°ìÉô¡¢´ÙË×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡Ú²èÁü③¡Û¤Î¤è¤¦¤ËÆ»Ï©¤¬¿å¿»¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¤«¤é·Ù»¡¤¬¡¢Ê¡²¬Ä®2ÃúÌÜ¸òº¹ÅÀ～Ê¡²¬Ä®3ÃúÌÜ¸òº¹ÅÀ¤ÎÌó500m¤ò¾å¤ê²¼¤ê¤È¤â¤ËÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹áÀî¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤ÎÆ»Ï©²¼¤Ë¤¢¤ë¿åÆ»´É¤«¤é¿å¤¬°î¤ì½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹â¾¾ÅÚÌÚ»öÌ³½ê¤Î¿¦°÷¤é¤¬¸¶°ø¤ÎÄ´ºº¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£