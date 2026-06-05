きょう（5日）午前、香川県高松市の県道交差点を自転車で渡っていた高齢の女性が車にはねられ、意識不明の重体です。 【写真を見る】【速報】信号無視か県道を横断していた高齢女性をはねた疑い車を運転していた男（81）を現行犯逮捕女性は意識不明の重体【香川】 きょう（5日）午前9時40分ごろ、高松市今里町二丁目の県道で、交差点の横断歩道を自転車で渡っていた70歳～80歳とみられる女性が、軽ワゴン車にはねら