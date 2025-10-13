21歳福井太智、移籍金は14億円超！？トラブゾンスポルがまた獲得を狙うもアロウカは安売り拒否

ポルトガル1部リーグのアロウカでプレーする福井太智は21歳のMFだ。

サガン鳥栖で17歳の若さでプロ契約を結ぶと、2022年に世界的強豪のバイエルン・ミュンヘンに青田買いされた。2023年9月にはバイエルンでトップデビュー。その後、ポルティモネンセを経て、アロウカへ移籍した。

アロウカでは主力として活躍しており、今シーズンも8試合すべてに先発起用されている。

そうしたなか、ポルトガル紙『Record』は、トルコのトラブゾンスポルが1月に福井の獲得に再び乗り出す可能性があると伝えた。

今シーズンのトルコ1部リーグで2位につけているトラブゾンスポルは、今夏にも福井の獲得を狙っていたが、500万ユーロ（約8.6億円）のオファーはアロウカが拒否していたという。

アロウカのなかで最も価値のある選手のひとりである福井は、クラブにとって次の大きな売却となる見込みとのこと。

トラブゾンスポルは福井を補強リストに載せているというが、アロウカ側は安売りするつもりはなく、移籍金は800万ユーロ（約14億円）以上を想定しているようだ。

福井とアロウカとの契約は2028年までとされている。