「何着るか迷い中」の大人へ！【無印良品】の「秋コーデ」が参考になる！

急に季節が進み、何を着ればいいかわからない……。と悩んでいるなら、【無印良品】の店員さんの「秋コーデ」が参考になるかも。トレンドのくすみピンクを主役にしたコーデや、チェック柄アイテムを使ったきれいめカジュアルコーデなど。おしゃれ迷子になっているミドル世代がお手本にしたくなりそうな、素敵なスタイリングをピックアップしてお届けします。

くすみピンクパンツが映える！ 秋の垢抜けワンツーコーデ

シャツにパンツを合わせたシンプルスタイル。無印良品のスタッフ@mujistaff.daimyoさんのように、トレンドカラーのパンツを投入すれば、グッと今っぽく垢抜けた印象に。落ち着いた雰囲気のくすみピンク色で可愛くなりすぎず派手見えしすぎないので、ミドル世代もコーデに取り入れやすそうです。

大人に似合う最旬きれいめカジュアルコーデ

多彩なチェック柄アイテムが登場している今シーズン。スッキリと穿けるシルエットとダークトーン配色で、大人に似合うトレンドコーデを楽しめそうなパンツ。トラッドなムードを醸し出すチェック柄パンツをパーカーでラフに着崩すのが、@mujistaff.daimyoさんのコーデテクニック。こなれ感のあるキレイめカジュアルコーデが完成します。

スタイルアップも狙えるオフィスコーデ

大胆なチェック柄が今季らしいパンツ。グレーとエクリュカラーによるニュアンス配色が新鮮で、周りと差がつくコーデを楽しめそう。爽やかに映えるブルーのカーディガンを合わせれば、オフィスシーンにもぴったりのコーデに。コンパクトフィットのカーディガンと、ワイドシルエットのパンツのメリハリ感で、スタイルアップも狙えそうです。

おしゃれ上級者のワンピコーデ

コーデに迷ったとき頼りになるのは、1枚バサッと着るだけでキマるワンピース。@mujistaff.daimyoさんのようにパンツをレイヤードすれば、さらにおしゃれ度が高まりそう。フロントをざっくりと開けて抜け感を出すのもセンスアップのポイントに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i