|OSCALのフラッグシップタフネスタブレット「SPIDER 10」が登場！
Doke Communicationは10日（現地時間）、同社が展開する「OSCAL」ブランドにおける新商品としてフラッグシップタフネスタブレット「OSCAL SPIDER 10」（Doke Electronics製）を発表しています。大手ECサイト「AliExpress」にて全世界向けに2025年10月10日（金）に発売され、日本からも購入できるようになっています。
OSCAL PILOT 1はDoke Communicationが展開するOSCALブランドにおける新しいフラッグシップタフネスタブレットで、性能的にはエントリー〜ミドルレンジ相当ながらアメリカ国防総省（いわゆる「米軍」）が制定した物資調達規格「MIL-STD 810H」に準拠した耐衝撃性能（堅牢性）やIP68およびIP69K（高圧放水機による水の噴射を直接浴びせても平気な防水性）に準拠した防水・防塵性能を備えた超タフネスモデルとなっています。
通常のタフネスタブレットを超える落下耐性を持ち、1.5メートルの落下試験に耐え、さらに12メートルの自由落下試験や2.2トンの圧力にも耐えるほか、画面は強化ガラス「Gorilla Glass 5」（Corning製）で覆われており、通常のタブレットの5倍の耐スクラッチ・耐衝撃性能を誇り、最大1.55メートルの水深で30分間防水（標準より10cm深く）、動作温度は-20°C〜60°Cまで対応しています。
また手袋操作モード2.0や約2000万画素CMOSの超高解像度ナイトビジョンカメラ、カスタマイズ可能なショートカットキー、オールインワンアウトドアツールキット、4システムGPSナビゲーション、デュアルSIM、microSDXCカードスロットに対応し、国際通信にも対応し、あらゆる状況で安心・安全かつクリアな視界とスムーズな操作性を実現しており、Smart-Kデュアルステレオスピーカーを搭載しているため、通常のシングルチャンネル仕様のタフネスタブレットより豊かな音質となっています。
さらに暗い環境や夜間のアドベンチャー、作業シーンでより明るく長時間の照明を提供するため、OSCAL SPIDER 10には業界トップクラスとなる1100LMのキャンプランタンを搭載し、通常の200LMの懐中電灯の5倍以上の明るさと最大照射距離30メートルを実現し、キャンプやアウトドア、夜間作業、緊急時でも明確な視界を提供してくれ、明るさ調整や高周波ストロボ、SOSモードも備えています。
加えてOSCAL SPIDER 10は超大容量20000mAhバッテリーを搭載し、最大待機時間は93日、軽い使用（アプリ33個インストール）での稼働時間は従来の71.25時間から84.44時間に向上し、15.63％改善されました。45W高速充電、18Wドック充電、5Wリバース充電に対応し、長時間のアウトドア活動、リモートワーク、救助ミッションでも信頼性の高い電力供給を実現しています。
画面は切り欠きのない約11インチWUXGA（1920×1200ドット）IPS液晶ディスプレイを搭載し、60Hzリフレッシュレートや120Hzタッチサンプリングレート、明るさ400nitsに対応し、TUV低ブルーライト認証取得による3種類の目に優しいモードで長時間使用でも快適で、Widevine L1に対応しているため、NetflixやDisney+、Amazon Prime Videoなどでも1080pの高画質でシネマティックストリーミングも楽しめます。また約1600万画素CMOSリアカメラと約1300万画素CMOSフロントカメラを搭載しており、顔認証にも対応。
外観はOSCALのブランドカラーであるオレンジをアクセントにしたタフネスデザインで、画面占有率は83％に達し、サイズは約268.2×179.6×17mm、質量は約1093.8g、本体色はブラックの1色のみ。また「Split Screen 2.0」や「PCモード 2.0」によってマルチタスクや生産性もスムーズに行え、さらに付属のスタイラスペンで即座にメモやスケッチ、コンテンツキャプチャが可能で、AIクリエイティブツールによって高品質コンテンツを簡単に制作可能となっています。
性能面ではMediaTek製チップセット（SoC）「Helio G81」（2.0GHzオクタコアCPU）を搭載し、内蔵メモリー（RAM）は8GB、内蔵ストレージは256GBで、RAMはさらにソフトウェアによって内蔵ストレージを用いて最大16GBまで拡張できるため、合計24GB RAMとして最大19アプリを同時起動しても遅延なしで動作します。また「Atomized Memory 2.0」や「Smart Pre-Loading」、「Low Memory Killer」技術によってあらゆる環境でスムーズで効率的な操作が可能です。
ソフトウェアもAndroid 15ベースの新しい独自プラットフォーム「DokeOS_P 4.2」をプリインストールし、主要な3つのAIモデル「DeepSeek-R1」や「ChatGPT-4o mini」、「Gemini AI 2.0」を統合した独自の「Doke AI」を搭載し、音声操作でハンズフリー制御や画面上で即時アシスタント利用が可能なほか、Hi Doki（AIチャット＆チュータリング）やImageX（AI写真編集）、VidGen（AI動画作成）、Soundle（AI音楽制作）によって創造性と生産性を向上しています。
さらにDokeOS_P 4.2ではSurfline超高速ブラウジングやFocus Mode、Notebook 2.0も搭載し、EasyShareやHealth App、リアルタイム字幕、ゲームモード、パフォーマンスモード、ワークスペース、完全カスタマイズ可能なテーマとレイアウトなどといったプロフェッショナルと過酷な冒険者向けの究極のインテリジェントパートナーとなっています。その他の仕様ではWi-Fi 5（2.4および5GHz）やBluetooth、USB Type-C端子、急速充電（最大45W）、位置情報取得（A-GNSS：GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou）など。
5G NR: -
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28A, 28B, 38, 40, 41, 66
3G W-CDMA: -
2G GSM: -
