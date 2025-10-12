気軽にチェック！ 1問1答心理テストで“新しい自分”を見つける

人気キャラクターシリーズ、「お文具といっしょ」とのコラボが実現！ 自分のことを知るのは、時に緊張感や怖さを伴うもの。お文具さんたちと一緒なら、楽しく自分と向き合える!?

What’s？ お文具といっしょ

疲れたこころをほんのり満たしてくれる、6人の日常を描いたキャラクターシリーズ。著者はお文具。SNSのイラストで人気に火がつき、書籍も複数発売中。最新刊は、コミックス『お文具といっしょ その11』（講談社）。お文具最新情報は、お文具【グッズ公式】（@obungupr）をチェック。©お文具/講談社

Q. 晴れた日の昼下がり。青空にぽかりと浮かぶ雲があるものに見えてきました。いったい何？

A犬、B飛行機、Cバッグ、D花

このテストでわかるのは……あなたが一番大切にしているもの

A犬を選んだあなた

大切にしているのは友達。人と人との繋がりを大切にするため、どんなにお金があって成功していても、独りぼっちだと幸せにはなれないと感じます。

B飛行機を選んだあなた

大切にしているのは自由。仕事や人間関係に縛られてがんじがらめで生きていくのは苦手。いざとなったら全てリセットして次の冒険へと飛び立ちたいという夢が。

Cバッグを選んだあなた

大切にしているのは仕事。才能と手腕を活かしてサクセスすれば、自分に自信が持てるし生きてきた意味があるというもの。そのために日々努力を惜しみません。

D花を選んだあなた

大切にしているのは推し。リアルな人生だけでは埋められない心の空洞を癒してくれるのが推し。推しがいるからこそ頑張れるし、人生に彩りが生まれるのです。

Q. スイーツが人気のカフェで一休み。さて、何をオーダーする？

Aフルーツタルト、Bバスクチーズケーキ、Cモンブラン、Dパンケーキ

このテストでわかるのは……あなたが次に恋をする相手

Aフルーツタルトを選んだあなた

つやつやのフルーツは美意識の象徴。これを選んだあなたが次に恋をするのは見目麗しいタイプ。整ったルックスに惹かれて始まる恋だけど、付き合っていくうち、見た目だけではない内面のかっこよさに気づくことに。

Bバスクチーズケーキを選んだあなた

ミルクでできているチーズは愛情の象徴。これを選んだあなたが次に恋をするのは、甘え上手な年下タイプ。懐かれるうちに情が湧いて、だんだん愛おしくなっていきます。いつしかそばにいないと寂しく感じるように。

Cモンブランを選んだあなた

渋みと甘みが混在した栗は味わいの象徴。これを選んだあなたが次に恋をするのは、包容力のある大人タイプ。あなたの長所も短所もひっくるめて受け止めてくれる懐の深さに、えも言われぬ安心感を覚えるようになります。

Dパンケーキを選んだあなた

食事としても供されるパンケーキは日常の象徴。これを選んだあなたが次に恋をするのは、穏やかで淡々としたタイプ。ドキドキするようなときめきはないけれど、適度な距離感は居心地のいいもの。生涯のパートナーはこの人かもと思えそう。

Q. 覚えのない差出人からのメールを受信しました。いったい誰から、どんな用件？

A初めてのクライアントから仕事のオファー、Bカルチャーセンターからの講座案内、C昔の知り合いからのご無沙汰メール、D全くの間違いメール

このテストでわかるのは……旅行すると発見がありそうな国

A仕事のオファーを選んだあなた

あなたは潜在的にサクセスへの憧れがあるタイプ。そんなあなたに発見をもたらしてくれるのは、NYやボストンなどクールで生き馬の目を抜くようなアメリカのスノッブな街。心の底に眠る欲望を全開にし、夢に向かってチャレンジしようと思えそう。

B講座案内を選んだあなた

あなたは繊細なロマンティストタイプ。そんなあなたに発見をもたらしてくれるのは、歴史と伝統が息づくヨーロッパです。古い石畳の旧市街をそぞろ歩くうち、豊かな感性の活かし方を見つけられそう。

Cご無沙汰メールを選んだあなた

あなたは愛情深く感受性豊かなタイプ。そんなあなたに発見をもたらしてくれるのは、人々が神話や自然と共生している東南アジアです。エキゾティックな音楽や濃密なフルーツの香りに、自分も大自然の一部なのだと気づけそう。

D間違いメールを選んだあなた

あなたは感覚的でアクティブなタイプ。そんなあなたに発見をもたらしてくれるのは、溌剌としたエネルギーが迸るカリブの島です。ノリと勢いのまま自分を解放し、のびやかに人生を楽しむ術を見出しそう。

Q. SNSを見ていたら、雑然としたリビングルームの画像に目が留まりました。いろんなものが散らばっている中で、あなたが気になったものは？

Aスマホ、Bスナック菓子、C洋服、D昔の写真

このテストでわかるのは……実は自分の一番いやなところ

Aスマホを選んだあなた

人に依存してしまう自分をいやだと感じています。何かあると周りに相談し、言われるがまま従ってしまう傾向が。人生の舵取りまで任せてしまわないよう気をつけて。

Bスナック菓子を選んだあなた

怠惰な自分をいやだと感じています。やらなきゃいけないとわかっているのに、面倒なことはつい先延ばし。どこかで悪癖をスパッと断ち切る必要が。

C洋服を選んだあなた

見栄っ張りな自分をいやだと感じています。自分を大きく見せたくて、どうでもいいことを自慢してしまったり。少しなら可愛いけれど、やりすぎにはご用心。

D昔の写真を選んだあなた

マイナス思考の自分をいやだと感じています。LINEに既読がつかないと「嫌われているのでは」と気になったり。趣味や推し活でネガティブな気持ちを発散して。

心理テスト作成

阿雅佐

占星術師、心理テストクリエイター。テレビ、雑誌、Webなど1万以上の心理テストコンテンツを作成している。『ちいかわ おとなの心理テスト なんか深いとこまで見抜かれちゃうやつ』（講談社）など著書多数。