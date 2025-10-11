MLBも公式SNSで称えた佐々木朗希の投球

ドジャースの佐々木朗希投手が見せた“完璧救援”に米ファンも興奮が冷めやらないようだ。佐々木は9日（日本時間10日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第4戦に3番手で登板。リリーフでの回跨ぎは自身初だったが、3イニング連続で3者凡退に抑え「レイワの怪物がお目覚めだ」「モンスター」と称賛が相次いだ。

ドジャースに流れを引き寄せた“36球”に米メディアも次々と反応した。MLBも公式X（旧ツイッター）で「ナ・リーグ地区シリーズのロウキ・ササキは圧倒的だった」のコメントとともに、佐々木朗希の成績を並べた特別画像を投稿。「MVPパフォーマンス」の文字を画像に添えて、圧巻の投球を称賛した。

MLBが佐々木に送った最大限の賛辞にファンも「6月の時と比べて彼は別人のようだ」「彼を中継ぎ起用するのはチートコードだ」「衝撃的なピッチングだった」「DAIMAJIN」「間違いなく地区シリーズのMVPだ」「彼らはこの男に（適正な）役割を見つけた。厄介だ」などとコメントし、待ち望んだ右腕の活躍に虜になっていた。

フィリーズ戦で佐々木は、ドジャースが同点に追い付いた直後の8回から登板。3イニングで36球を投げ1人の走者も出さずサヨナラ勝利を引き寄せた。ポストシーズンではここまで4試合に登板し、5回1/3を投げて1安打無失点。登板した試合は全てチームが勝利しているだけに、リーグ優勝決定シリーズでの活躍にも期待がかかる。（Full-Count編集部）