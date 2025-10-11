この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube「スマイルライフそらふね片付けチャンネル」が公開した『離れて暮らす家族の想いをカタチに──遺品整理から解体まで、心に寄り添う実家じまい｜関東在住の依頼者が宮城県の実家をソラフネに託す』にて、株式会社ソラフネ代表・鳥谷部氏が、宮城県県南地方での実家じまい案件について語った。



今回、依頼者は関東在住の娘。約10年にわたり親御さんの介護をし、そのご両親も相次いで他界。現在は住人がいない実家の整理と解体を、以前から信頼を寄せていたソラフネに相談した。



鳥谷部氏は、「ようやくこの業者に相談いただくところまで、すごい頑張ったと思います。お父さんたちも見てくれてると思うし」と、依頼に至るまでのご家族の葛藤や努力に思いを寄せた。



現場では、長年放置されて危険な状態となったプレハブや物置の整理からスタート。虫刺されや倒壊リスクなど厳しい作業状況も明かされたが、鳥谷部氏は「お客様からは“お母さんが集めていた着物やおもちゃの処分が忍びない”という話があった」と説明。ソラフネではそうした品々をただ廃棄するのではなく、リサイクルや寄付で次世代へ繋げる取り組みも紹介。「こういったものをただ捨てるだけではなくてまた次の方に繋げるとご説明した時、すごい喜んでいただきました」と手応えを語った。



依頼者自身も「全部一つ一つが思い出なので、ちょっと処分をするっていうのがもうできない感じだった」と涙ながらに告白。「私にしたら全部持っていきたい気持ちだったけど、私がいなくなった時に困るのは子供なんで」と、心の整理も大仕事だったという。



動画の締めくくりでは、鳥谷部氏が「おじいちゃんおばあちゃんが大切にとっておいてくれてたものをまた繋いでいきたい」と力強くコメント。依頼者からも「本当に優しく温かさを感じて本当に良かったです」と感謝の声が寄せられた。連日30度を超える猛暑の中での作業も、“心に寄り添う家じまい”の現場としてドキュメントされている。