¡Ö3¿Í¤È¸À¤¨¤Ð3¿Í¡Ä¡×¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤ë¤â¤¦1¿Í¤ÎÌ¼¤¬²È¤Ë¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¡§²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©
9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊËè½µÆüÍËÌë8»þ50Ê¬ ¢¨10·î12Æü¤Ï¡¢Ìë6»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤«¤º¤·¤²¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤Î²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö3¿Í¤È¸À¤¨¤Ð3¿Í¡Ä¡×¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤ë¤â¤¦1¿Í¤ÎÌ¼¤¬²È¤Ë¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¡õ¾×·â¡ª¤æ¤ÇÍñ¤ò14Ëü¸Ä¿©¤Ù¤¿㊙½Ê½÷
¿¼Ìë¤Î½ì¶¶±ØÉÕ¶á¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼µ¢¤ê¤ÎÃËÀ¤òÈ¯¸«¡ª ¡Ö²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö²Ç¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£²È¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ±üÍÍ¤Îµö²Ä¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤«¤º¤·¤²¤µ¤ó¤Ï±üÍÍ¤ÈÌ¼¤µ¤ó¤ÈÆ±µïÃæ¡£¡Ö3¿Í¤È¸À¤¨¤Ð3¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¡¢°ÕÌ£¿¼¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª²È¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢ºÊ¤Î¤¤¯¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¡¢Ä¹½÷¤Î¤â¤Ê¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤¬¾Ð´é¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´Ö¼è¤ê¤ÏÃÛ11Ç¯¤Î4LDK¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤º¤·¤²¤µ¤ó¤ÏÁá¡¹¤Ë¡¢¼èºàD¤òÊªÃÖÉô²°¤Ø°ÆÆâ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ê¤ó¤È¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ºî¤êÃÖ¤ÀìÍÑ¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤¬¡£Ãæ¤Ï¤¹¤Ã¤¤êÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¯¤µ¤ó¼êºî¤ê¤Î¥é¥¿¥È¥¥¥¤¥æ¤â¡ª
¤â¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ìÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¤È¡¢¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤ÄÌ¤ê¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿´ÇÈÄ¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¡¢ÆÁÅç¸©ÀÐ°æÄ®¤ÎÆ»¤ÎÌ¾Á°¤À¤½¤¦¤Ç¡¢Ì¿Ì¾Êç½¸¤Ë±þÊç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤«¤º¤·¤²¤µ¤ó¤Î°Æ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤½¤¦¡ª ¤«¤º¤·¤²¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃæÂ¼²í½Ó¤«¤Ê¡©¡×¤È¾¼ÏÂ¤Ê¥Î¥ê¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Éô²°¤Ë¤ÏÀ»µ²Ëâ¶¤Î»¨»ï¤¬¤º¤é¤ê¡£¤«¤º¤·¤²¤µ¤ó¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÀ»µ²Ëâ¶¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¡Ö30¿ôÇ¯¡¢¥ß¥µ¡Ê¥é¥¤¥Ö¡Ë¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤¬²¿ºÐ¤Îº¢¤«¤é¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö10Ëü¤È25¡Á26ºÐ¡£ÀßÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥¬¥ÁÀª¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡ª
30Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤Ë¤Ï¡¢²û¤«¤·¤¤À»µ²Ëâ¶¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ê¤µ¤ó¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¡¢ÍÎÉþ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¡ÖÈ¾Ç¯´Ö¡¢Âç³Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ç¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ë¥³¥¤¥Á¤Ê¤â¤Î¤¬¹¥¤¡×¤È¡¢¤â¤Ê¤µ¤ó¡£¤«¤º¤·¤²¤µ¤ó¤¬½ÐÄ¥¤Ë¹Ô¤¯ÅÙ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¤ªÅÚ»º¤Î¿ô¡¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤´É×ÉØ¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î¥Ù¥Ã¥É¤¬½Ä¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10Ç¯´Ö¡¢É×ÉØ¤ÇÂ¤ò¸þ¤±¹ç¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦(¾Ð)¡£
¤³¤³¤Ç¡¢²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Ê¤µ¤ó¡£¼Â¤Ï¤â¤Ê¤µ¤ó¤ÏÁÐ»Ò¤Î»ÐËå¤Ç¡¢Ëå¤Î¤Þ¤ì¤Ê¤µ¤ó¤Ï»ÜÀß¤ËÆþ½êÃæ¡£½µ¤Ë1²óÌÌ²ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤°¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É²È¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤«¤º¤·¤²¤µ¤ó¡£
¤Þ¤ì¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢À¸¸å11¥«·î¤Î»þ¤ËÉ÷¼Ù¤Ç¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¼ê½Ñ¤ÎÏ¢Â³¡£¤Ê¤ó¤È¤«Ì¿¤ò¤Ä¤Ê¤®»ß¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¿´Â¡¤ÎÉÂµ¤¤¬¤¢¤ë¤±¤É¼£¤»¤Ê¤¤¡£ËÜ¿Í¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¹¤®¤Æ¡¢¼ê½Ñ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ê¤«¤º¤·¤²¤µ¤ó¡Ë¡£
µîÇ¯»£±Æ¤·¤¿²ÈÂ²4¿Í¤Î¼Ì¿¿¤â¡£¸½ºß¤Þ¤ì¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¸ÆµÛ¤¬»ß¤Þ¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¿´Â¡¤¬»ß¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤ÄÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê¤¤¯¤µ¤ó¡Ë¡£
½Ð»º»þ¡¢¤Þ¤ì¤Ê¤µ¤ó¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ÛµÞ¤ÇÄë²¦ÀÚ³«¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢º£ÅÙ¤Ï¤â¤Ê¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤º3Æü´Ö¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¡£¤¤¯¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬²õ¤ì¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£À¸¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤Ê¤¤ã¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¤Þ¤ì¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¾®³Ø¹»¤Þ¤Ç¤Ï¤â¤¿¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â¹»¤Ë¤âÆþ³Ø¤·¡¢À®¿Í¼°¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤Î¤¿¤á¤Ë´Ý´¢¤ê¤Ë¤·¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â´Ý´¢¤ê¤Ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¤«¤º¤·¤²¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÊýÅª¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢¤Þ¤ì¤Ê¤¬²¿¤«¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬´ñÀ×¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä»à¤ó¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ò²¿²ó¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ì¶¶±Ø¤Ç¤«¤º¤·¤²¤µ¤ó¤Î²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡ÄÁÐ»Ò»ÐËå¤Îå«¤È²¿ÅÙ¤âº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿²ÈÂ²¤Î¶¯¤µ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÍËÌë6»þ30Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©3»þ´ÖÈ¾SP¡úËÌ³¤Æ»¤ÎÍïÇÀ²ÈÂ²¡õË´¤ºÊ¤ÈÌÀÆüÍÕ¡×¤òÊüÁ÷¡ª
ÆüÍËÌë6»þ30Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©3»þ´ÖÈ¾SP¡úËÌ³¤Æ»¤ÎÍïÇÀ²ÈÂ²¡õË´¤ºÊ¤ÈÌÀÆüÍÕ¡×¤òÊüÁ÷¡ª
