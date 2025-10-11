「韓国をまったく寄せつけなかった」セレソンが大量５ゴールで圧勝。自国メディアは満足げ「技術的な差が明確だった」
ブラジル代表は10月10日、国際親善試合で韓国代表と敵地で対戦。５−０の完勝を収めた。
立ち上がりから攻め込んだブラジルは、13分にエステバンのゴールで先制すると、41分にはロドリゴの追加点でリードを広げる。前半を２−０で終え、後半も攻撃の手を緩めず、47分にエステバン、49分にロドリゴ、77分にヴィニシウスがネットを揺らすなど抜群の攻撃力と決定力を披露し、タイムアップを迎えた。
この結果にブラジルのメディアも満足しているようだ。『globo』は「セレソンは韓国をまったく寄せつけなかった」とし、「強力な攻撃陣で相手を上回った。５−０で勝利した我々の圧勝だった」と自負した。
また韓国については「彼らは手も足も出なかった。ブラジルの果敢な姿勢によって、反撃の機会すら与えられなかった」と評価。「今日の試合に関しては、技術的な差が明確だった」と論じた。
10月はアジアで２つのテストマッチを組んだブラジル。14日には日本代表と相まみえる。韓国を圧倒したセレソンは、森保ジャパンにとっても手強い相手になりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「０−５の大惨事」「圧倒的な世界の壁」韓国のブラジル戦大敗に母国メディアは唖然「凄惨に崩れた守備」「手も足も出なかった」
立ち上がりから攻め込んだブラジルは、13分にエステバンのゴールで先制すると、41分にはロドリゴの追加点でリードを広げる。前半を２−０で終え、後半も攻撃の手を緩めず、47分にエステバン、49分にロドリゴ、77分にヴィニシウスがネットを揺らすなど抜群の攻撃力と決定力を披露し、タイムアップを迎えた。
また韓国については「彼らは手も足も出なかった。ブラジルの果敢な姿勢によって、反撃の機会すら与えられなかった」と評価。「今日の試合に関しては、技術的な差が明確だった」と論じた。
10月はアジアで２つのテストマッチを組んだブラジル。14日には日本代表と相まみえる。韓国を圧倒したセレソンは、森保ジャパンにとっても手強い相手になりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「０−５の大惨事」「圧倒的な世界の壁」韓国のブラジル戦大敗に母国メディアは唖然「凄惨に崩れた守備」「手も足も出なかった」