「週刊少年チャンピオン」で連載中の『まりも兄弟の茶飯事』のPVが10月8日（水）に秋田書店から公開された。

【画像】イケメンなのにポンコツすぎるアイドルマネージャーのドタバタコメディ『まりも兄弟の茶飯事』を試し読み

『まりも兄弟の茶飯事』の最新第5巻発売を記念して、人気声優・小林千晃が主人公の三つ子（壱吾・弐吾・参吾）を演じるPVを公開。今回のPVでは、小林が若手芸人・壱吾、スーパー人気アイドル・弐吾、そして平凡な高校生・参吾という性格の異なる三兄弟を巧みに演じ分け、その“声のリズム感”が大きな見どころとなっている。

単行本第5巻発売を記念したフォロー＆リポストキャンペーンを公式Xで開催中。抽選で1名に小林千晃、蔵人幸明、イトノコの3名による直筆サイン入り色紙がプレゼントされる。応募期間は10月8日（水）12:00～10月31日（金）23:59となっている。

秋田書店のWebマンガサイト「チャンピオンクロス」では、同作の第1巻を無料公開する期間限定キャンペーンを10月21日（火）まで実施中。各電子書店でも同様の無料キャンペーンが行われる。

『まりも兄弟の茶飯事』は、人気芸能人の兄2人と“普通に生きたい”弟の参吾が、兄弟であることを隠して暮らすドタバタ青春コメディ。第5巻では、弐吾の芸能活動をめぐる葛藤や、参吾と香宗我部さんの関係に起こる“誕生日事件”など、恋と笑いと涙が交錯する展開が描かれる。

■小林千晃 コメント三兄弟全員を一人で演じるのは初めてだったので、とても新鮮で楽しい収録でした。あとリズム感が試された収録だったなと（笑）前半の三兄弟のリズム感ある自己紹介パートと、後半の参吾の心情や兄弟愛が描かれる“グッとくる展開”が見どころです！三兄弟それぞれの個性がぎゅっと詰まったPVに仕上がっていますので、ぜひ『まりも兄弟の茶飯事』の世界に浸ってもらえたら嬉しいです。

