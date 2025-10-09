10月6日、女優の佐藤めぐみがInstagramのアカウントを削除した。佐藤は9月30日付で所属事務所を退所しており、その直後の動きだけに、ファンの間で波紋が広がっている。

佐藤といえば、2023年2月、DOMOTO（KinKi Kids）堂本光一との真剣交際が「スポーツニッポン」に報じられた。当時、双方の事務所は「コメントすることはございません」と回答し、肯定も否定もしていない。そのため、一部では “公然の仲” とみる向きもある。

「2人の出会いは、2009年と2010年に上演された堂本さん主演の舞台『Endless SHOCK』でした。佐藤さんはヒロイン役を務め、長い稽古期間を通じて距離を縮めたと言われています。報道では交際期間が10年に及ぶとされ、40代を迎えた今、結婚を視野に入れても不思議ではありません」（芸能記者）

今回の退所とアカウント削除を受け、ネットでは《佐藤めぐみインスタ削除とはやっぱりそういうことかな》と、結婚を推測するような声もあがっている。

「佐藤さんはこれまで私生活を語ることが少なく、清楚で堅実な印象を保ってきました。そんな彼女がSNSを削除したとなれば、生活の変化を見越した判断である可能性もありますね。

堂本さんは長く “王子様系アイドル” の象徴的存在として、ファンを大切にしてきました。インスタ削除は、なにかと詮索されないための、2人の生活を守るための配慮という見方もあるでしょう」（同）

これまでもSTARTO ENTERTAINMENT所属タレントと女優の結婚は少なくない。俳優の岡田准一と宮崎あおい、井ノ原快彦と瀬戸朝香など、結婚後も妻たちは俳優業やSNS発信を続けている。もはや “アイドル＝結婚禁止” という時代ではないのも確かだろう。X上でも応援の声は多い。

《光一さんが結婚しちゃっても（言い方）ずっとファンで居ます》

《アイドルも人間です》

芸能ジャーナリストがこう分析する。

「近年、アイドルとして第一線で活動する期間が長期化しており、結婚の問題を避けて通れなくなっています。ファンもまた、そうした “ライフステージの変化” を受け入れる柔軟さを持つようになったということでしょう。

堂本さんは、今も第一線でDOMOTOとして活動していますが、長年応援してきたファンほど “幸せでいてほしい” と願う人は多い。

実際、相方・堂本剛さんは、ももいろクローバーZの百田夏菜子さんと2024年に結婚を発表しましたが、祝福の声はあれど、ネガティブな反応はほとんどありませんでした。もし結婚を選んでも、キャリアや人気が揺らぐことはないでしょう」（同）

長年 “アイドル道” を貫いてきた堂本光一にとって、“成熟したアイドル像” を問い直す出来事となるかもしれない。