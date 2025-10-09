「ナイジェリアも南アフリカも負けた」エジプトはGS敗退。U-20W杯で不本意なアフリカ勢に嘆き「残るはモロッコのみ」
チリで開催中のU-20ワールドカップ。参加24か国のうち、アフリカ枠は４つ。南アフリカ、モロッコ、ナイジェリア、エジプトが出場した。
エジプトはグループステージで敗退したが、残り３か国はノックアウトステージに駒を進めた。アフリカサッカー連盟の『CAF online』は「エジプトは敗退したが、アフリカの存在感は依然として強い。大陸に残る３チームが今、その聖火を担う」と伝えていた。
だが、現地10月８日に行なわれたラウンド16で、ナイジェリアはアルゼンチンに０−４で敗れ、南アフリカはコロンビアに１−３で敗戦。ネット上では「ナイジェリアも南アフリカも負けた」「ナイジェリアと南アフリカが共に離脱する 」「エジプト、南アフリカ、ナイジェリアは脱落。残るはモロッコのみ」といった声があがった。
アフリカの希望をつなぐことはできるか。モロッコは現地９日に８強進出をかけて韓国と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
