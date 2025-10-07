お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）が6日放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」（月曜後11・00）に出演。自身の写真の無断使用について怒りをにじませた。

山内は、ある薬局がダイエットサプリの広告に「山内も使っている」とうたって無許可で写真を使用していることを明かし「（ラジオで）1回それを言ったら、ちょっとだけ文言変えてまだ使い続けてた件ですけど、お店は特定いたしました」と宣言。

「はい。そして吉本の法務部の方から今連絡させております。で、どのようにするかは相手の出方次第にしようと思っております」と続け「マジで動いてるやん」「ええやん、もう」となだめる濱家をよそに「勝手に使うとこうなります。タレントですから、肖像権あります」と語気を強め、笑いを誘った。

これに濱家は「その薬局さん何が一番間違ってるかっていうと、ダイエットの効果がありますのタレントとして選ぶのは山内じゃない」とツッコミ。「中村アンさんだったらわかる」と例を挙げると山内は「そこも俺は腹立ってるねん。中村アンさんやったらきっと使わへんねん。山内ぐらいやったら別にええやろって感じが」とさらに怒り心頭。濱家は「売れへんで逆にそのサプリ。売りたくないから出してんのかな。立ちションされるところに鳥居のマークみたいな。カカシ的な役割してるんちゃう？」と笑った。