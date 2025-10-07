「MINIカントリーマンJCWを1年半所有して本音レビュー！MINIのリセールは幻想？リセール込みの最終評価は？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
クルマ買う系YouTubeチャンネル「ワンソクTube」が、1年4ヶ月にわたり所有してきた愛車「MINIカントリーマンJCW」の最終インプレッション動画を公開。リセールバリューを含めた忖度なしの5項目評価で、その満足度を赤裸々に語った。
今回のレビューで特に注目されたのが、売却価格を考慮した「総合おすすめ度」。ワンソク氏はこれまで「MINIは輸入車の中でもトップクラスにリセールが良いというイメージでした…」と語っていたが、今回コミコミ743万円で購入した車両の売却額は510万円（乗り出し価格からの残価率68%）という結果に。「輸入車としてはリセール悪くはないけど、国産車と比べちゃうとだいぶ劣る…」と、シビアな現実を突きつけた。
一方で、走行性能やデザイン面では高評価が並んだ。動画では、以下の5項目でレビューが展開されている：
・エクステリア（88点）：JCW専用装備やデザインの独自性を高く評価。「見た目に惚れて買っちゃうのはアリ!!」とコメントし、所有満足度の高さを語った。
・走り・安全装備（90点）：0-100km/h加速5.4秒という動力性能や、「このやる気にさせる音！」と評したサウンド、さらに高速道路でのハンズオフ機能など、走りの楽しさと先進性を絶賛。
・インテリア（80点）：質感は良いものの、特徴的な円形ディスプレイについては「円形であるメリットはデザイン以外感じなかった…」と使い勝手の面で辛口評価も。
・収納・ユーティリティ（70点）
・総合おすすめ度（75点）
売却にあたっては、ディーラー査定より40万円も高く売れたという新サービス「カチエックス」を利用した体験談も披露。
しかし、予想より伸び悩んだリセールが響き、総合おすすめ度は75点という結果に。「リセールを気にしないでMINIの世界観と走りを楽しみたい人には十分おすすめできる」と締めくくり、楽しいだけでは測れないクルマ選びのリアルな視点を提供している。
チャンネル情報
日本最大級のクルマ系YouTuber。気になるクルマは買ってレビュー！動画は毎日更新！ 一人の消費者としてクルマを買い、良いところだけでなく、気になるところも徹底的に評価します！
youtube.com/@wansokutube YouTube