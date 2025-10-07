この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「トラックドライバーにインタビュー」と題された動画で、現役ドライバーのドライバーさんが登場し、そのリアルな日常と本音を赤裸々に語った。全国を駆け抜ける長距離トラックドライバーとしての労働環境やお金事情についても直撃インタビューされた。



ドライバーさんは26歳。「今のお給料聞いてもいいですか？」との質問に「30万ないぐらい? 死ぬほど働いてます」と答え、「週6日勤務で24時間、時には30時間続けて運転することもある」と過酷な労働実態を明かした。多忙なトラックドライバーという職業について、「走った分だけ給料が上がる会社もありますが、僕はあまり変わりません」と話す。また、成田から北海道まで運転した経験について「青森まで7時間、船で8時間、そこからさらに4時間」と、そのハードな移動距離の一端を証言した。



その一方で、「一人の仕事なので、自分のリズムで全国各地うまいもん食ったりできるところがいい」と、仕事の楽しみも語りつつ、「拘束時間が長く家に帰れないのは辛い」と本音を漏らす。



お金の使い道について聞かれると、「最近は定食にプラスでラーメン一杯とかうどん一杯とかつけてることが多い」と食へのこだわりを披露。最近買った一番高いものは「ノースフェイスのダウン、5万ちょっと」とも答えた。



最後に「貯金額教えてください」という問いには「ゼロ。欲しいものは欲しいときに買う」ときっぱり。「貯金よりも今を大事にしている」というスタンスが印象的だった。動画の締めくくりでは、ドライバーさんの飾らない生き方と職業の現実がリアルに伝わる内容となった。