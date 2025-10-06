10月5日、東京のSHIBUYA TSUTAYAで、27年ぶりの写真集『AROUND』（講談社）の発売イベントを開催したのは、1990年代に大活躍した元グラビアアイドルのかとうれいこだ。

「かとうさんは、もともとは歌手志望でした。1988年、短大2年生のころに星野裕子名義でグラビアデビュー。当時は東宝芸能に所属しており、羽田美智子さんといっしょに会田我路さん撮影のグラビアに登場。

それを見た当時イエローキャブ社長の野田義治さんが声をかけて移籍しました。星野麗子に改名してグラビアで活躍、1990年に第126代クラリオンガールに抜擢されます。

このときに “かとうれいこ” に改名、一気にグラドルのトップに立ちました。翌年にはアサヒビールのキャンギャルも務め、念願の歌手デビュー。音楽番組の司会も務めるなど、1990年代はまさにトップスターの一角でした」（芸能記者）

かとうは現在、56歳。2001年にプロゴルファーの横尾要と結婚、夫のアメリカツアー参戦に帯同したため、事実上の芸能界引退状態に。しかし、2012年にテレビ復帰を果たし、タレントとしての活動を続けていた。

「娘の横尾紗千さんは、エイベックスのアイドルプロジェクト “iDOL Street” に参加していましたが、現在は脱退。母であるかとうさんのInstagramによく登場しています。

かとうさんはマイペースに仕事を続けていたんですが、まさかのグラビア復帰です。イベントでは年若い女性編集者に “かとうさんと同世代女性の励みになる写真集を作りませんか” とオファーされ、心に響いて挑戦したと話しています」（同）

本誌は、2022年にかとうにインタビューしている。当時もグラビアオファーは多かったようで、かとう自身は『昔のような感じでは、年齢が年齢なので難しいですけど、今の年齢に見合う無理のない（笑）、写真が撮れたらいいなと思いますけど』と笑っていたのだが、みごとに体を作り上げて撮影に臨んだようだ。

Xでは、実際にお渡し会に参加した人や、かつてのファンが熱くコメントを書き込んでいる。

《かとうれいこ写真集イベントで時間開始時に30人くらい並んでた。自分含めて昔ながらのファンなんだろうなあ》

《正直、何歳でも美しい女性はいるのです》

《かとうれいこ師匠56歳で27年ぶりの写真集買った！落ち着いた美しさは最強でありました》

など、絶賛の声多数。

「今回、水着姿を披露するのは30年ぶりだと言っていましたが、プロポーションは健在。

先行カットで公開されたベージュの水着についてSNSでは “補正下着みたい” と言われていたことを10月5日の『週刊女性PRIME』が記事にしていましたが、アラ還でこの美貌は奇跡的です。

美容系やアンチエイジング関係のオファーはどんどん増えていくでしょうね」（前出・記者）

再ブレイクの気配が濃厚だ。