ファミマ『博多一風堂』『ラーメン荘 歴史を刻め』など監修の新作麺4品を発売/冬の定番「ラーメン･そば･うどん」も麺を刷新

ファミリーマートは、『博多一風堂』や『ラーメン荘 歴史を刻め』などの有名店が監修する麺メニュー「名店監修だから本格的!うまい麺!」シリーズ4品を2025年10月7日から順次、全国約1万6,300店で発売する。

さらに、ラーメン、そば、うどんなど、冬の定番である温かい麺メニューの麺をリニューアルし、順次発売する。

〈「名店監修だから本格的!うまい麺!」概要〉

「名店監修だから本格的!うまい麺!」では、圧倒的なボリュームと濃厚なスープで、ガッツリ食べたいニーズに応える二郎インスパイア系や、スープにこだわったラーメンが人気の名店が監修するメニューなど、計4品をラインアップする。気温低下とともに温かい食べ物の需要が高まるタイミングにあわせ、展開する。

ファミマ「名店監修だから本格的!うまい麺!」4品

◆頑者監修 背脂マシマシ魚介豚骨まぜそば

【価格】税込745円

【発売日】2025年10月7日

【発売地域】沖縄県を除く全国

2023年3月からコラボレーションしている、つけめんブームの火付け役とされる埼玉･川越の名店「頑者」が監修した。ファミリーマートでは、初の温かいまぜそばメニューだという。弾力のある太麺ちぢれ麺に、魚粉とにんにくを効かせた醤油だれがよく絡む、ガッツリとした食べ応えに仕上げた。

ファミマ「頑者監修 背脂マシマシ魚介豚骨まぜそば」

◆博多一風堂監修 とんこつラーメン

【価格】税込646円

【発売日】2025年10月7日

【発売地域】沖縄県を除く全国

福岡県福岡市発祥の豚骨ラーメン店「博多一風堂」監修のとんこつラーメン。硬く歯切れのよい細めの中華麺を、豚骨スープやラード等で仕上げたなめらかなスープと合わせた。人気具材のチャーシュー、木耳（きくらげ）、青ねぎをトッピングしている。

ファミマ「博多一風堂監修 とんこつラーメン」

◆ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン

【価格】税込698円

【発売日】2025年10月14日

【発売地域】全国

二郎インスパイア系として知られ、大阪府を中心に展開するラーメン店「ラーメン荘 歴史を刻め」が監修した。食べごたえのある太めのちぢれ麺に、豚骨ベースの濃厚なスープをあわせた。キャベツ、ボイルもやし、チャーシュー、刻みニンニクをトッピングしている。

ファミマ「ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン」

◆寿々㐂家監修 家系ラーメン

【価格】税込646円

【発売日】2025年10月14日

【発売地域】全国

横浜市に本店を構える、家系ラーメンで有名な「寿々㐂家」が監修した。豚ガラの旨みをしっかり効かせたバランスのよい豚骨醤油スープとたっぷりの鶏油で満足感のある仕立て。

ファミマ「寿々㐂家監修 家系ラーメン」

〈温かい麺はさらにおいしく麺をリニューアル〉

また、冬に向けて、定番の温かい麺類は、麺をさらにおいしくリニューアルした。

「味噌ラーメン」などレンジラーメンの中華麺は、より小麦本来の風味や食感を感じることができるよう国産小麦の小麦粉を使用。さらに、三層麺の内側と外側の麺生地の配合を見直し、従来以上にゆでたての麺のような弾力が再現できるようリニューアルした。

「かき揚げそば」などのレンジそばは、石臼挽きのそば粉を使用。そば粉の粗挽き比率を増やすことで歯切れのよい、よりそばの風味が感じられる麺にした。また、配合比率の見直しにより、ほどよい弾力となめらかさも実現している。

「玉子あんかけうどん」などレンジうどんは、複数種の国内産小麦の小麦粉を配合し、小麦粉以外の原材料の配合の割合を削減した。これにより、小麦本来の風味が感じられる、つるっとした弾力のある麺に仕上げた。

※「頑者監修 背脂マシマシ魚介豚骨まぜそば」「ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン」は専用配合の太麺を使用しているため、麺リニューアルの対象外となる。

◆北海道仕込みの5種味噌 味噌ラーメン

【価格】税込578円

【発売日】2025年10月7日

【発売地域】沖縄県を除く全国

コシと弾力のある中華麺に、北海道仕込みの味噌を使用したコクのある味わいのスープをあわせた。チャーシュー、肉そぼろ、もやし、コーンなどの具材をトッピングしている。

ファミマ「北海道仕込みの5種味噌 味噌ラーメン」

◆だし香る かき揚げそば

【価格】税込538円

【発売日】2025年10月14日

【発売地域】沖縄県を除く全国

石臼挽き粉のそば粉を使用した香りのよいそばに、だしのきいたつゆを合わせ、かき揚げを乗せた。かき揚げには玉ねぎ･人参･さつまいも･ごぼう･小松菜などを使用し、香ばしく仕立てた。

ファミマ「だし香る かき揚げそば」

◆白だしのやさしい味わい 玉子あんかけうどん

【価格】税込450円

【発売日】2025年10月14日

【発売地域】沖縄県を除く全国

自然な弾力のあるうどんに、だしのきいたつゆをあわせ、やさしい味わいに仕立てた。白だしベースの玉子あんと青ねぎをトッピングしている。

ファミマ「白だしのやさしい味わい 玉子あんかけうどん」