スタバ「ハロウィン」グッズ2025全16品、黒猫やおばけモチーフのタンブラー･マグカップを発売

スターバックスコーヒージャパンは10月7日20時、公式オンラインストアで、ハロウィンのグッズを先行発売する。

黒猫やおばけをモチーフにしたボトル・タンブラーなどを取りそろえる。全国の「スターバックス」での店頭販売は10月10日から。

スターバックス ハロウィングッズ2025

〈スタバ「ハロウィン」グッズ2025〉

2025年のハロウィングッズのテーマは『Playful Halloween Cat』。いたずら好きの黒猫をモチーフにしたステンレスボトルやマグカップが登場する。また、一部商品は、暗闇で光る仕様となっていたり、中に入れるドリンクの温度で色が変わったりと、遊び心のあるグッズを展開。

スターバックス ハロウィングッズ2025

ハロウィングッズ(一部抜粋)は以下の通り。

◆ハロウィン2025マグゴーストグローインザダーク355ml

かわいらしいゴーストの形をしたマグカップ。ゴーストが手に持っているカップ部分は暗闇で光る仕様となっている。カップから黒猫が顔を出しているデザインもポイント。税込2,600円。

ハロウィン2025マグゴーストグローインザダーク355ml

◆ハロウィン2025カーヴドステンレスボトルキャット355ml

鮮やかなパープルを基調に、ペーパーカップに隠れた黒猫をデザインしたステンレスボトル。内フタには通気孔が空いており、コーヒーの香りをより楽しめるという。保温･保冷性に優れた真空二重構造ステンレス。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込4,700円。

ハロウィン2025カーヴドステンレスボトルキャット355ml

◆ハロウィン2025耐熱グラスマグキャット296ml

飲み物を注ぐと黒猫が飲み物に隠れているようなデザインとなるグラスマグカップ。黒猫のしっぽをイメージした持ち手が特徴。税込2,800円。

ハロウィン2025耐熱グラスマグキャット296ml

◆ハロウィン2025ロゴコールドカップタンブラーグローインザダーク710ml

暗闇で光る冷たいドリンク専用のタンブラー。ストローには黒猫のアクセサリーがついている。フタは完全密封ではない。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込3,550円。

ハロウィン2025ロゴコールドカップタンブラーグローインザダーク710ml

◆ハロウィン2025カップシェイプステンレスボトルキャット355ml

フタに付いたドームの中に、ドリンクカップに隠れた黒猫や紙袋に隠れたゴーストなどのフィギュアが入ったステンレスボトル。フィギュアの一部が蓄光になっており、暗闇で光る仕様。真空二重構造ステンレスで保温･保冷性に優れているという。フタは完全密封ではない。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込5,600円。

ハロウィン2025カップシェイプステンレスボトルキャット355ml

◆ハロウィン2025コールドカップタンブラーキャット473ml

猫の耳がかわいらしいドーム型のフタが付いた冷たいドリンク専用タンブラー。本体にはラメが散りばめられており、カラフルなストローがデザインのアクセントとなっている。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込2,800円。

ハロウィン2025コールドカップタンブラーキャット473ml

◆ハロウィン2025ステンレスTOGO ボトルキャット473ml

ブラックの本体に猫の足跡を描いたステンレスボトル。店舗で提供しているペーパーカップをモチーフとした形状。背面には猫のかたちをしたカスタマイズボックスと猫が鳴いている様子をデザインした。フタはロック機能が付いている。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込5,500円。

ハロウィン2025ステンレスTOGO ボトルキャット473ml

◆ハロウィン2025カラーチェンジングリユーザブルカップ473ml

温かい飲み物を入れると色が変わるカップ。カップ単品は税込650円。飲み口に差し込めるゴーストに扮したベアリスタのドリンクホールキャップ付きは税込1,300円。

ハロウィン2025カラーチェンジングリユーザブルカップ473ml

◆ハロウィン2025ステンレスボトルグリッターパープル444ml

キラキラと輝くパープルのラメが特徴のステンレスボトル。表には「STARBUCKS」ロゴを、背面には猫のかたちをしたカスタマイズボックスをデザインした。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込4,900円。

ハロウィン2025ステンレスボトルグリッターパープル444ml

◆ハロウィン2025ケース付カトラリーセットキャットアンドゴースト

黒猫のスプーンとゴーストのフォークのセット。ケースはスターバックスの人気メニュー「フラペチーノ」をイメージしたデザインで、猫の足跡が描かれている。税込2,400円。

ハロウィン2025ケース付カトラリーセットキャットアンドゴースト

◆ハロウィン2025ベアリスタMini

黒猫に扮してグリーンエプロンを身に着けたミニサイズのベアリスタ。ベアリスタは、スターバックスのクマのキャラクター。クリップパーツが付いており、バッグなどに取り付けることもできる。税込2,750円。

ハロウィン2025ベアリスタMini

〈黒猫のハロウィンドリンクも発売〉

なお、全国のスターバックス店舗では10月10日、ハロウィンをテーマにしたドリンク「アサイー ベリー フラペチーノ」を発売する。

「アサイー ベリー フラペチーノ」は、アサイーやラズベリーなどを組み合わせたベリーの風味のフラペチーノに、ブラッククランチを加えたフローズンドリンク。トッピングには、ホイップにブラックショコラソースをかけ、猫耳のチョコレートを飾った。価格は店内730円、テイクアウト717円(各税込)。大きさはTallサイズのみ。

スターバックス「アサイー ベリー フラペチーノ」

■スターバックスコーヒー 公式サイト