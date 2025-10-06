¤ª¿¬¤¬¿Ì¤¨¤ë¡ÖÌ¤Íè·¿¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¡×¤òÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÂÎ¸³¡£¤³¤ì¤Ï¿·¤·¤¤´ÑÀï¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¡©
¡¡¥¹¥Ýー¥Ä¤òÎ¥¤ì¤¿²ñ¾ì¤«¤é³Ú¤·¤à¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢5Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÖÌ¤Íè·¿¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢°Ø»Ò¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥º¥ó¥º¥ó¤È¿Ì¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¤ª¡¢¤³¤ì¤Á¤ç¤Ã¤È¿·¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿·Á¯¤µ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Ð¥¹¥±¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¿¬¤Î²¼¤«¤é¿Ì¤¨¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿É®¼Ô¡£¤Ò¤È¤Þ¤º¤½¤ÎÌÏÍÍ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
IOWN¤Ç·Ò¤¬¤ë»î¹ç²ñ¾ì¡¢ËÜÈÖ¤Ï¡Ö¿¶Æ°¡×¤Ë¤¢¤ê
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂêºà¤Ï¡¢¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥°¥Áー¥à¡Ö¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¡×¤Î»î¹ç¤À¡£¿·¥·ー¥º¥ó¤Î³«Ëë¤¬¥®¥ê¥®¥ê¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ´ü¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«Ãµ¤Ã¤¿NTT¥É¥³¥â¤Î¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¥Áー¥à¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ëGLION ARENA KOBE¤Ï¡¢º£½Õ³«¶È¤·¤¿¡¢¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¡£¥É¥³¥â¤â±¿±Ä¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤Î¡Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤È¤ÏIOWN²óÀþ¤Ç·ë¤Ð¤ì¡¢ÃÙ±ä¤òÍÞ¤¨¤Æ¹âÀººÙ¤Ê±ÇÁü¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£»î¹çÄ¾Á°¡¢¿À¸ÍÂ¦¤ÈËüÇî²ñ¾ìÂ¦¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£ºê¥Þー¥±¥Ã¥È¤â¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÃæ·Ñ¤Ç´¶¤¸¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿´Ö¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡Î¥¤ì¤¿¾ì½êÆ±»Î¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢IOWN¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄãÃÙ±äÀÇ½¤¬¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ì¤Íè¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¡Ö2025Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¡¢Áê¼ê¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â¾¯¤·¤À¤±´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¿¤À±ÇÁü¤òÁ÷¤ê¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç»î¹ç¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÃÙ±ä¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤ëIOWN¤ÎÀ¨¤µ¤âÅÁ¤ï¤ê¤Å¤é¤¤¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇIOWN¤ÎÀÇ½¡¢¤½¤·¤Æ¿Í´Ö¤Î´¶³Ð¤òÄÌ¿®¤ò¼´¤Ë³ÈÄ¥¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëNTT¥É¥³¥â¤Îµ»½Ñ¡ÖFEEL TECH¡×¤¬¤½¤ÎËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¶»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡£
¡¡14»þ¤Á¤ç¤¦¤É¤Ë»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°²ñ¾ì¡Ê¤Î°ìÉô¡Ë¤Î°Ø»Ò¤¬¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¡¢¿Ì¤¨½Ð¤·¤¿¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó·¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¤½¤Î¾å¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¿Ì¤¨¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢²»¤òÎ©¤Æ¤ë¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥º¥ó¥º¥ó¥º¥ó¤È¤ª¿¬¤Î²¼¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤¯¤è¤¯µ¤¤òÇÛ¤ë¤È¡¢´ã¤ÎÁ°¤ÎÂç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ó¤À¤«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¡¢¥´ー¥ë¤Ë¥Üー¥ë¤¬¿¨¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ê¤É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¡ÖÂÎ°é´Û¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¶á¤¯¤Ç¥Ð¥¹¥±¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ì¤Ð¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¤¬¡¢°ã¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Ç¥¹¥Ôー¥«ー¤«¤é¤ÎÂç²»ÎÌ¤¬ÂÎ¤Î¿Ä¤«¤éÌÄ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤È¤â°ã¤¦¡£¤À¤¬¡¢°Ø»Ò¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¿Ì¤¨¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆ°¤¤ò¿Ì¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤ï¤º¤«¤ÊÆ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢³Î¼Â¤Ë¿¶Æ°¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡±Ç²è´Û¤Î°ìÉô¤Ç¡¢ÂÎ¸³·¿¤Î¥·ー¥È¡¦ºîÉÊ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÎÂÎ¸³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¡£µ»½ÑÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥é¥¤¥ÖÃæ·Ñ¤Ç¥·ー¥È¤¬¿¶Æ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ°¤¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÃÙ±ä¤ò¸º¤é¤¹IOWN¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ¹¤È¸À¤¨¤ë¡£¤³¤Î¡Ö¿¶Æ°¡×¤¬Ì¤Íè·¿¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤À¡£
¡È¿¶Æ°¡É¤ÎÀµÂÎ¤Ï¥³ー¥È²¼¤Î²ÃÂ®ÅÙ¥»¥ó¥µー
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿¶Æ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£É®¼Ô¤¬´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï»î¹ç¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤ÇÁª¼ê¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ê¤É¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ°¤¤Î¸¡ÃÎ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï²ÃÂ®ÅÙ¥»¥ó¥µー¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥¢¥êー¥Ê¤Ï¡¢¶½¹ÔÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾²ÈÄ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¥Ð¥¹¥±ÍÑ¤Î¾²ºà¤ÎÎ¢¤Ë²ÃÂ®ÅÙ¥»¥ó¥µー¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤â¥³ー¥È¤ò8Ê¬³ä¤·¡¢8¤Ä¤Î¥»¥ó¥µー¤òÇÛÃÖ¡£¥¨¥ê¥¢¤òºÙ¤«¤¯¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤ä¥Üー¥ë¤ÎÆ°¤¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²¾¤Ë1¤ÄÉÔ¶ñ¹ç¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡¢¼þ°Ï¤Î¥»¥ó¥µー¤Ç¿¶Æ°¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¾éÄ¹À¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¾²¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢2¥«½ê¤Î¥´ー¥ë¤Ë¤â²ÃÂ®ÅÙ¥»¥ó¥µー¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¥·¥åー¥È¤ò¿¶Æ°¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸½ÃÏ¤Ç¤âÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤´¶³Ð¡©
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆ°¤¤òÁ´¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥»¥ó¥µー¤À¤¬¡¢²¿¤Î¹©É×¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Á´¤Æ¤ÎÁª¼ê¤ÎÆ°¤¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥Üー¥ë¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¶î¤±°ú¤¤·¡¢½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÆ°¤²ó¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂ¤Î±¿¤Ó¤¬Á´¤Æ¿¶Æ°¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó·¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¤Ò¤¿¤¹¤é¿Ì¤¨¤ë¤À¤±¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥Üー¥ë¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤Î¾ì½ê¤À¤±¤Ê¤É¡¢¡Ö¥Õ¥©ー¥«¥¹¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¡×¤ò¸½ÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼êÆ°¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¼êË¡¤òºÎ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥©ー¥«¥¹³°¤ÎÆ°¤¤Ï¿¶Æ°¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¼è¼ÎÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»î¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿¶Æ°¤òÂÎ¸³¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¡£¼ÂºÝ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¹¶¤á¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ó¥È¥ó¥È¥ó¤È¥Üー¥ë¤ÎÆ°¤¤â´Ë¤ä¤«¤Ç¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó·¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¿¶Æ°¤â±ÇÁü¤È¥ê¥ó¥¯¤·¡¢Èó¾ï¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢·ã¤·¤¯¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¿¶Æ°¤¬Â¿¤¹¤®¤¿¤Î¤«¡¢É®¼Ô¤Î´¶¤¸¼è¤ëÎÏ¤¬Æß¤¹¤®¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ÎÆ°¤¤¬¤É¤Î¿¶Æ°¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ç§ÃÎ¤Ï¤·¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¥Ð¥¹¥±¤Î»î¹ç¤È¿¶Æ°¤È¤¤¤¦¹©É×¤Ï¤½¤â¤½¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤â¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤¿¡£Ê£¿ô¤ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¹¶ËÉ¤¬¡¢¿¶Æ°¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤¶¤ï¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÂÎ¤Î³°¤«¤é¿Ì¤¨¤Æ¤¯¤ë´¶³Ð¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¡£²»³Ú¤Î¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊ¢¤«¤é²»¤¬Æþ¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤â°ã¤¦¡£¤ª¿¬¤Î²¼¤¬¤º¤Ã¤È¥¶¥ï¥¶¥ï¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥Üー¥ë¤äÁª¼ê¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤È¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Ç¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ¿¶Æ°¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ð¥¹¥±¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤Î¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡¢°Ø»Ò¤Î¿¶Æ°¤ÏÀµ²ò¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£°ì¼ï¤Î³ÈÄ¥¸½¼Â¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¤¬¡¢´ÑµÒ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥¹¥±¥³ー¥È¤ÇÌöÆ°¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿¶Æ°¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È¿¼¤¯¹Í¤¨¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂÎ¸³¤·¤¿¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¡ÖÍÉ¤ì¤Æ¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢ÌÜ¿·¤·¤µ¤ä¡¢¿ÈÂÎ¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤¿¤Ê´¶¿¨¤Ë¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥³¥â¤Î¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¥Áー¥à¤¬´Ø¤ï¤ë¡¢ËüÇî¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï½ÂÃ«¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂ³¤¯2ÎãÌÜ¡£ÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÄ§¤ò³è¤«¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤òNTT¥°¥ëー¥×¤Îµ»½ÑÎÏ¤Ç¤Ò¤ÈÌ£¡¢°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤òÇ®Ãæ¤µ¤»¤¿ËüÇî¤¬½ª¤ï¤ë´ÖºÝ¤Ë¡¢¥É¥³¥â¤ÏÌ¤Íè¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£¥ê¥âー¥È²ñ¾ì¤Ç¤âË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î»î¤ß¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯¤Ï¤º¡£¡Ö»ë³Ð¤äÄ°³Ð¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÊÌ¤Î´¶³Ð¡×¤¬¤¤¤Ä¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÈÌÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ØÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤µ»½Ñ¤À¤í¤¦¡£