クラランス阪急うめだ本店で先行発売♡ホリデーコレクション2025

クラランスが贈るホリデーコレクション「The gift of glow」が、2025年10月1日(水)～10月7日(火)の期間、阪急うめだ本店にて開催されます。全国発売に先駆け、限定のリップコンフォートオイルや復刻カラーが登場。刻印サービスやギフト特典も充実し、華やぎあふれるホリデーの準備を一足先に楽しめる特別なイベントです♡

先行発売で登場する限定リップ

リップコンフォートオイル 27 フリーティング デュー

リップコンフォートオイル 28 ロージー グレース

イベント限定で登場するのは「リップコンフォートオイル 27 フリーティング デュー」（3,960円/税込）と「28 ロージー グレース」（3,960円/税込）。

チューリップやローズをイメージした華やかなカラーで、ひと塗りでみずみずしいツヤを実現します。

コンフォート リップオイル インテンス

さらに、過去の限定色や「コンフォート リップオイル インテンス」からも厳選4色が復刻。圧巻のラインナップに心ときめきます♪

数量限定ギフトや刻印サービスも

イベント期間中は、6,600円（税込）以上購入で「プラント フェイス オイル デハイドレイテッド スキン」のミニサイズとオリジナルポーチをプレゼント。

さらに、「リップコンフォートオイル」や「フィックス メイクアップ N」にはエングレービングサービスも実施。

お名前やメッセージを刻印して、大切な人へのギフトにも最適です。世界にひとつだけの特別なコスメが完成します♡

ホリデー気分を先取りできる一週間

クラランスのホリデーコレクション「The gift of glow」は、きらめくリップや限定ギフトで心まで華やぐ内容に。イベントは2025年10月1日(水)～10月7日(火)の7日間、阪急うめだ本店で開催されます。

全国発売に先駆けて、数量限定の特別アイテムを手に入れるチャンスをお見逃しなく。大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりです。