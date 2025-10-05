「大和証券Mリーグ2025-26」、10月3日の第2試合にBEAST X・東城りお（連盟）が出場し、2年ぶりのリーグ復帰でうれしい初勝利を手にした。試合には、かわいらしい“タレツノ”ヘアで出場。ファンから「ビジュ良すぎる」「りおツノかわいい」と絶賛された。

【映像】ファン歓喜！東城りお、大好評の“タレツノ”ヘア（別カット）

東城はかつてセガサミーフェニックスで3年間プレー。1年のブランクを経て、BEAST Xからドラフト指名を受けて、リーグ復帰を果たした。過去の経験を買われて、新加入してすぐにキャプテンにも就任。笑顔と気配り、強気の麻雀で早くもチームの雰囲気をガラリと変えた。

この日の試合は赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）との競り合いになったが終盤に突き放してうれしい初トップ。試合後のインタビューでも、冒頭から笑みがこぼれ続けていた。

するとインタビュアーからヘアスタイルについて質問が。これに東城は「すごくかわいらしいファンの女の子に『これ、やってください』と（言われて）。『ちょっと厳しいかもしれないけど頑張るね』と（伝えた）」と、リクエストだったことを明かした。さらには「この髪型でトップが取れたので、お気に入りになるかもしれないです♪」と上機嫌だった。

ツノの形をしたヘアスタイルといえば、昨年まで同チームでプレーした菅原千瑛（連盟）も愛用していたもの。ファンの願いを叶えつつ、笑顔で勝利の報告をする東城に「ファンサだったのか」「そういうの大事」「りおかわいすぎ」と、改めて称賛のコメントが大量に寄せられた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

