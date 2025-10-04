MIXUEÅ¹ÊÞ¤Ç¥Í¥º¥ßÂçÎÌÈ¯À¸¡¢Å¹°÷¡Ö¼þ¤ê¤Ï³§°û¿©Å¹¤Ê¤Î¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¡×¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²÷²Êµ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¦°ûÎÁ¥Á¥§¡¼¥óÂç¼ê¡¢ÌªÀãÉ¹¾ë¡ÊMIXUE¡Ë¤Î²ÏÆî¾ÊÅ¢½£»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤Ç¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥Í¥º¥ß¤¬ÂçÎÌÈ¯À¸¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡¢Å¹°÷¤¬Æ±Î½¤òÂçÀ¼¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±Å¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï1Æü¡¢¥Í¥º¥ß¤ÏÁ°Æü¤Ë¶î½üºÑ¤ß¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¼þ¤ê¤Ï³§°û¿©Å¹¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¥Í¥º¥ß¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¡ËÅö¤¿¤êÁ°¤À¡£Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤¿¤¤¥Í¥º¥ß¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Êä½þ¤Ï²ñ¼Ò¤Î´ð½à¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¡£²ñ¼Ò¤ÏËè·î¡¢Å¹ÊÞ¤Î±ÒÀ¸¾õ¶·¤òÈ´¤ÂÇ¤Á¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë