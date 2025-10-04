【Amazonプライム感謝祭】大人気のAnker Nebulaプロジェクターシリーズが最大33％OFFに
Amazon プライム感謝祭の先行セールは2025年10月6日（月）まで開催中。先行セールの価格はAmazon プライム感謝祭本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
→ Amazon「Anker Nebula」はこちら
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
エントリーモデルとして人気の「Nebula Capsule Air」
手軽さとコスパに優れた「Nebula Capsule Air」。ハイビジョン（720p）の高画質で、コンパクトさからは想像できない最大100インチの大画面投影で、どんなお部屋でも特別なシアターに。360度スピーカーで音響面も充実しており、入門機ながら必要十分な機能を備えています。
Anker Nebula Capsule Air (世界最小 Google TV搭載モバイルプロジェクター)【ハイビジョン 720P Netflix対応 150ANSI ルーメン 最大100インチ 自動台形補正 超小型 家庭用 コンパクト 天井投影 スペースグレー 最大24ヶ月保証 ネビュラ カプセル エアー】
49,990円 → 39,990円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【人気】VGP2025 金賞受賞の「Nebula Capsule 3」
コンパクトさと映像美を両立させた、大人気のモバイルプロジェクター。フルHDの高解像度、バッテリー内蔵でケーブルレスなど、あらゆる面でバランスの取れた1台です。縦横両方に対応した自動台形補正やオートフォーカス機能を搭載しており、斜めからの投影や天井投影も簡単にできます。
高画質で、明るく鮮明な映像を楽しめる「Nebula Capsule 3 Laser」
従来のLED光源よりも明るく鮮明な映像を実現するレーザー光源を採用したモデル。最大300ANSIルーメンの明るさで、暗所はもちろん、少し明るい環境でも映像を楽しめるのが強みです。フルHD（1080p）に対応し、よりシャープな映像表現が可能。さらにオートフォーカス機能や自動台形補正に対応しており、設置してすぐに最適な画質で視聴ができます。
圧倒的な高輝度と高画質。ホームシアターの上位機「Nebula Cosmos Laser 4K」
家庭用シアター体験を本格的に味わえる上位モデル。最大2200ANSIルーメンという圧倒的な明るさを誇り、リビングで照明を点けたままでも美しい映像を楽しめます。3Dサウンド音響で、映像と音の両面で映画館に近い迫力を再現。投影は最大150インチまで対応します。
Anker Nebula Cosmos Laser 4K (レーザープロジェクター / 4K UHD Android TV 10.0対応 スマート プロジェクター 家庭用)【2200 ANSI ルーメン / 最大150インチ投影 / オートフォーカス機能/Dolby®︎ Digital Plus搭載 / HDR10対応 / ホームシアター】
249,900円 → 169,900円（32%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
コスパに優れたバランスモデル「Nebula Cosmos 4K SE」
4K画質対応の据え置き型モデルで、高画質ながらもコスパに優れたバランスモデルです。1800ANSIルーメンの明るさを備え、昼間の明るい部屋でも見やすい視認性を実現。最大200インチの大画面投影が可能で、オートフォーカスや自動台形補正機能により、設置の煩わしさを軽減しています。音響は15Wのスピーカードライバーを2つ搭載し、映画館のようなサウンドを自宅で楽しめます。
その他のおすすめ商品
Aladdin X2 Light アラジン エックス 2 ライト プロジェクター700 ANSIルーメン 天井照明 LEDシーリングライト スピーカー Harman Kardon ドルビーオーディオプラス テレビ 地上波 フルHD 家庭用 映画 ホームシアター 短焦点 スマホ対応
79,840円 → 79,840円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Xiaomi スマート プロジェクター L1 Google TV搭載 小型 ホームプロジェクター 天井投影 フルHD 200 ISOルーメン 最大120インチ / 全方向自動台形補正/自動障害物回避/Dolby Audio対応 家庭用・オフィス用 Xiaomi Smart Projector L1
29,980円 → 24,800円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Amazon Fire TV Stick HD | 大画面でフルHDの楽しさを簡単に | ストリーミングメディアプレイヤー
6,980円 → 3,480円（50%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→ Amazon「Anker Nebula」はこちら
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも
イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります