２２年末をもって音楽活動の第一線から退いた大物ミュージシャンが元気な姿を見せた。

ファッションデザイナーでタレントの篠原ともえが３日にインスタグラムを更新し、「吉田拓郎さんが３年ぶりに番組で歌唱を披露されます」とシンガー・ソングライターの吉田拓郎との２ショットをアップ。

吉田はＣＳフジテレビＴＷＯ／フジテレビＮＥＸＴ「坂崎幸之助のお台場フォーク村 特別篇『拓郎あいしてる』」（７日・後７時＝ＴＷＯ、同・深夜０時＝ＮＥＸＴ）にゲスト出演予定。昨秋に「吉田拓郎のオールナイトニッポンＧＯＬＤ」の復活特番で元気な声を届けていたが、２２年７月のフジテレビ系「ＬＯＶＥ ＬＯＶＥ あいしてる」最終回以来、約３年ぶりのテレビ出演となる。

「ＬＯＶＥ ＬＯＶＥ―」で共演し、親交のある篠原は「ＴＨＥ ＡＬＦＥＥ坂崎幸之助さんがＭＣを務める１２０分特別編 もちろん『全部抱きしめて』も大合唱します」とつづった。

今年７９歳となった吉田だが、デニムの若々しい姿。フォロワーは「元気そうで嬉しいです！」「拓ちゃん元気で良かった！！！」「元気でなにより」「うれしいニュースです」「この時を待っていた」「何歳になられてもカッコいいですね」「拓郎さんをテレビで見れるなんて最高過ぎます」と感動していた。