¡Öº£Ç¯¤âÅÐ¾ì¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¡¢¤Àー¤¤¤¹¤­♡¡×¡Ú¥¹¥¿¥Ð¡Û½©¤ÎÌ£³Ð¤òËþµÊ¡ª¡Öµ¨Àá¤Î¥±ー¥­¡×

¡Ú¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Û¤Çº£¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Öµ¨Àá¤Î¥±ー¥¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ð¥Þ¥Ë¥¢¤â·ã¿ä¤·¤¹¤ë½©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢Áá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¸ÂÄê¥É¥ê¥ó¥¯¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ó¤¬¤ê¤È¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤¬¡ý¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥Áー¥º¥±ー¥¡×
¥¹¥¿¥Ð¥Þ¥Ë¥¢¤Î@j.u_u.n__starbucks¤µ¤ó¤¬¡Öº£Ç¯¤âÅÐ¾ì¡×¡Ö¤³¤ì¤Àー¤¤¹¥¤¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤³¤Á¤é¤Ï¡¢½©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥º¥±ー¥¡×¡£É½ÌÌ¤Ë¤³¤ó¤¬¤ê¤È¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥º¥±ー¥¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÇ»¸ü¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¤ÎÌ£¤ï¤¤¡×¤È¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡Ö¥¯¥êー¥ßー¤Ê¿©´¶¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤½¤¦¡£
@j.u_u.n__starbucks¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥½ー¥¹¡×¤òÄÉ²Ã¡£¡Ö¥·¥Ê¥â¥ó¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤«¤Ü¤Á¤ã¡¦¥Áー¥º¥±ー¥¹¥¤¤Ï»î¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ê¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ÖÍÎ¤Ê¤·¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¹ÈÃã¥±ー¥¡×
¤´¤í¤Ã¤È²ÌÆù¤Ë2¿§¤Î¥àー¥¹¤ÎÁØ¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¤³¤Á¤é¤Î¥±ー¥¤Ï¡¢9 / 10¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖÍÎ¤Ê¤·¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¹ÈÃã¥±ー¥¡×¡£@j.u_u.n__starbucks¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1ÈÖ²¼¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Î¥Ü¥È¥à¤Ç¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¡Ö¹ÈÃã¤Î¥àー¥¹¡×¤È¡ÖÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ÎÍÎ¤Ê¤·¤Î¥àー¥¹¡×¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤µ¤é¤Ë1ÈÖ¾å¤Ë¤Ï¡¢²ÌÆù´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÍÎ¤Ê¤·¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£½©ËþºÜ¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£
@j.u_u.n__starbucks¤µ¤ó¤â¡Ö´Å²á¤®¤º¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¥Ú¥í¥ê¤È¿©¤Ù¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£\530¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
