堺雅人＆乃木坂46池田瑛紗“サムライマック”新TVCMで共演！似顔絵プレゼントで「ご本人に見てもらえてうれしい」（池田）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

堺雅人と乃木坂46の池田瑛紗が初共演するマクドナルド“サムライマック”の新TVCM『二兎を追ってもいいじゃないか。』篇が、10月7日より放映される。

■人生の岐路に悩む池田に堺から力強いエールを送るCM

マクドナルドは、6月、8月に販売した、100パーセントビーフの肉厚パティを3枚重ねた“炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ”が好評を得たことを受け、10月8日から10月21日までの2週間限定で、“炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ”を全国のマクドナルド店舗にて17時からの夜マック(R)限定で販売する。

新TVCMでは、販売当初より“サムライマック”のアンバサダーを務めている堺雅人に加え、マクドナルドCM初出演となる乃木坂46池田瑛紗が初共演し、“二兎を追ってもいいじゃないか。”というメッセージのもと、人生の岐路に悩む池田に堺から力強いエールを送るストーリーとなっている。

池田が乃木坂46で実際に着用された衣装を着て表現するアイドルの道と、美大生としてデッサンで表現する芸術家の道にも注目だ。

また、池田が出演するスペシャルムービー企画も用意される。

■撮影エピソード

◎初共演の池田が進む“両方の道”に興味津々の堺

“人生の岐路”を表現した分かれ道の前に立ち、どちらへ進もうか悩む女性に対し、そこに現れた男性が「両方の道、行ってみればいい」と力強くエールを送る“サムライマック”の新TVCMで初共演が実現した堺雅人と乃木坂46の池田瑛紗。

池田は堺が出演した数々の作品、そして“サムライマック”のファンでもあることから「出演できて本当にうれしいです！」と大感激。一方の堺も、アイドル活動だけでなく大学生として芸術を学ぶという“両方の道”を今まさに歩んでいる池田のバイタリティに興味津々で、挨拶を交わしたふたりは、それぞれの人生を振り返りながら楽しそうに談笑する姿が見られた。

◎スーツ＆革靴で悪路をスタスタ。“食べカット”でも完璧な演技を披露

スタジオ撮影ではありながらも、高原の登山道をそのまま切り取ったかのような臨場感たっぷりの美術セットに「とても涼しげですね～」と関心を示していた堺。その雰囲気には明らかにミスマッチなビジネススーツと革靴で撮影に臨んだ堺だが、石が転がる山道をものともせずスタスタ歩いて撮影ポイントの分かれ道へ。これまで多くの「サムライマック」TVCMに出演してきたこともあり“食べカット”で「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」を優しく包み込む手つきや姿勢も「完璧！」と監督が大絶賛。撮影本番ではリクエストどおりガブリと豪快にかじりつき、またも「完璧！」と称賛された堺は「贅沢な味ですね～」と笑顔で味わっていた。

◎大好きな“サムライマック”に力強くかじりつく池田

プライベートでも“サムライマック”好きで、とくに“炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ”のファンだという池田だが、今回食べるのは“炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ”。「お肉もたまごも大好き」という池田は、細い指でボリューミーなバーガーを支えながら期待に満ちた表情でパクリ！ 1テイク目はやや控えめなアクションで食べていたが、2テイク目、3テイク目には“サムライマック”のイメージにぴったりな力強さが感じられる食べっぷりを披露し、スムーズにOKテイクを獲得。

“炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ”をじっくり味わった池田は、「これから“サムライマック”を食べるとき、どっちか選べません」と笑っていた。

◎池田からのサプライズプレゼントに堺も感激

撮影終了後に行われたインタビューでは、池田から似顔絵がプレゼントされるというサプライズに、驚きと感激の表情を見せた堺。撮影現場のセットチェンジ時間を利用しながら2時間ほどかけて描き上げたというイラストは、“サムライマック”のTVCMに出演する堺の精悍な表情を見事に表現。現役の芸術大学生でもある池田の“作品”を受け取った堺は「すごく忙しいのに貴重な時間を使って…」と申し訳なさそうな表情を見せながらも「額に入れて飾るからサインも入れてください（笑）」と、おねだり。池田も「絵を描くのが好きなので、ご本人に見てもらえてうれしいです」と満足げに話していた。

■池田瑛紗出演スペシャルムービー

池田瑛紗が“サムライマック”のCMに初出演することを記念し、マクドナルド公式SNSでは池田が出演するスペシャルムービーを公開。SF映画のような世界の中に突如現れた大きな敵に“サムライマック”を食べて立ち向かう池田の挑戦を描いたストーリー。普段見られない池田のかっこいい姿に加え、壮大な世界観にも注目だ。

(C)乃木坂46LLC

■堺雅人、池田瑛紗 インタビュー