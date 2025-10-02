チャンネル登録者数248万人を誇る3人組YouTuber「Kevin's English Room」が2日、公式チャンネルを更新。メンバーのケビンが神経内分泌腫瘍と診断されたため、活動休止すると報告した。

Kevin's English Roomを巡っては、メンバーの「かけ」が8月に喉の腫瘍が見つかったことを報告。摘出手術を受け、9月に復帰したばかりだった。

そしてこの日、更新された動画で「再度活動をお休みします」とし、ケビンが「タイミング的に凄いなと思ったんですけども、私の方で手術をしないといけないということが発覚しまして」と報告した。

ケビンは大腸検査を受けたところ悪性腫瘍が見つかったとし、神経内分泌腫瘍と診断されたことを報告。現時点では転移などはないものの、「放置しておくとどんどん転移しちゃう」とのことで、手術および入院に踏み切ったとした。

Kevin's English Roomは主に語学や米国文化を取り上げている3人組クリエイター。米国で生まれ育った「ケビン」、企画担当でIQ140の「かけ」、フランス留学経験があり、日本語、英語、フランス語を話すトリリンガルの「やま」で構成されている。