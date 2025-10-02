ＡＩで生成された「ティリー」がタレント会社と契約する可能性があるとの報道を受け、ハリウッド関係者らは激しく反発している/From Particle6

ニューヨーク（ＣＮＮ）人工知能（ＡＩ）が生成した「女優」が人間の俳優から激しい反発を受けている。キャラクターの制作者は、人間に取って代わるものではないと主張しているが、ハリウッドの多くの人々はその言葉を信じていない。

これは映画業界で続くテクノロジーをめぐる論争の最新の事例に過ぎない。多くのクリエーターはテクノロジーによって自分の作品が盗まれ、最終的には取って代わられるかもしれないと懸念を示す。

「ティリー・ノーウッド」は、ウェーブのかかった茶色の髪と透明感のある肌を持つ若い女性の見た目をしている。２月からＺ世代のインフルエンサーとまさに同じようにインスタグラムに投稿を始めた。最近では女優としてのキャリアを求め、「撮影審査」を受けていると投稿している。ただし、ティリー・ノーウッドは実在する人物ではない。ＡＩによって生成されたコンテンツだ。制作したのは、映画やテレビ向け「デジタルコンテンツ」を制作するＡＩ新興パーティクル６の創設者、エリーン・ファン・デル・フェルデン氏だ。

ＡＩティリーは最近の投稿で、「２０秒でモンスターと戦い、爆発から逃げ、車を売り、もう少しでオスカーを取れるところだった。文字通り、一日の仕事！ 何でもできる女優になろう」と自慢げに語り、ハッシュタグ「ＡＩＡｃｔｒｅｓｓ（ＡＩ女優）」を付けた。

ハリウッド業界メディア、デッドラインが先月２７日に、タレントエージェントがティリーと女優としての契約を交わそうとしており、映画スタジオもＡＩ生成コンテンツをひそかに受け入れていると報じたことで、ティリーの企画は激しい批判を巻き起こした。ティリーのインスタグラムアカウントには、ハリウッドの大物を含む人々から数百件に及ぶ怒りのコメントが寄せられた。

ドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」の出演俳優ソフィー・ターナーさんは「ワオ、要らない」と書き込んだ。

映画「ノスフェラトゥ」の出演俳優ラルフ・アイネソンさんは、この企画に関するニュースに、ＳＮＳで「くたばれ」と端的に反応した。

ファン・デル・フェルデン氏は、自身とティリーのインスタグラムアカウントに投稿した声明で、ティリーは人間の俳優に取って代わるものではないと反論。ティリーは創造的な作品、つまり芸術作品だとし、「アニメーションや人形劇、ＣＧＩが実写の演技を損なうことなく新たな可能性を切り開いたように、ＡＩは物語を想像し構築する別の方法を提供する」と主張した。

さらに、「ＡＩキャラクターは、人間の俳優と直接比較するのではなく、それぞれのジャンルの一部として、それぞれの功績によって判断されるべきだ」とも付け加えた。

しかし、ティリーのようなＡＩ作品は自分たちの仕事なしには存在し得ないと主張する俳優たちにとって、こうした言葉はなぐさめにならないかもしれない。ハリウッドの俳優や脚本家などの業界関係者は長年にわたり、自分たちの作品が同意や報酬なしにＡＩモデルの学習に使用され、人間のクリエーターに対価を支払うことなく映画やテレビ番組などの制作に利用されるようになり得ると警鐘を鳴らしている。