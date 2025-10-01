9月28日、タレントのみちょぱこと池田美優が、自身がパーソナリティーを務めるラジオ番組『＃みちょパラ』（ニッポン放送）に出演。ある“人気朝ドラ女優”への不満を口にし、波紋を広げている。

収録中は、ちょうど『世界陸上』がおこなわれている期間だったといい、国立競技場の観戦チケットについて「取っておけばよかったと思って。人気の100メートルとかリレーはすぐ売り切れてたから取れなかった」と無念を口にした。

続けて、「（今回のアンバサダーが）今田美桜ちゃんか……。そうだ私、今田美桜ちゃんと犬猿の仲。勝手に言ってるだけ」と苦笑いしながら告白。「飲料の美酢（みちょ）から始まってるんだよね。（CM出演は）みちょぱしかいねえだろと思ってたら、今田美桜ちゃんがやってたり、他にもあった、今田美桜ちゃんに取られたやつが」「もちろん向こうのほうが断然上だけど」と振り返った。

世界陸上をめぐっても、「始まる前、陸上の特集番組やったときも『世界陸上大好きなんです』ってすげえアピールしたんだけどダメだったな 〜取られたな〜」と悔しそうに語っていた。一方で、「美桜ちゃんもすごいよね。フルでずっといるんだもん」と気遣う素振りも見せていた。

しかし、こうした彼女の態度に対し、Xでは批判が寄せられている。

《今田美桜とみちょぱで好印象はどうみても今田美桜。みちょぱはどこで勝っていると誤認した？誰からみてもCMに使いたいのは今田美桜の方。》

《今田美桜ちゃんに仕事取られたはまじで笑わせないでほしい》

《今田美桜ファンやからみちょぱの今田美桜への言葉嫌やな！なんか有吉の夏休みの弁明といい最近あんま好きじゃない笑》

当然みちょぱとしても、冗談のつもりでの発言だったのだろうが、厳しい言葉が飛び交っている。このところ、世間の風当たりが強いみちょぱ。9月に放送された『有吉の夏休み』（フジテレビ系）での炎上が尾を引いているようだ。同番組では新しいメンバーとして野呂佳代が加わったが、出演者たちによる野呂への体型いじりが繰り返され、嫌悪感を抱く視聴者が続出した。みちょぱも、野呂へのいじりを止めず一緒に笑っていたことが伝えられ、ネット上で激しい反発を招いてしまった。

「批判は本人の耳にも届いたようで、その後のラジオで『あんなに楽しかったのに』『捉え方も色々あるし……』と複雑な思いを明かしていました。以前までレギュラー出演していたフワちゃんの不在で、みちょぱさんの態度が悪目立ちしてしまったという話には、『じゃあフワ帰ってこいよ、お願いだから。私に（批判が）来るんだったら』とSOSを出す場面もみられました。しかし、それはそれでフワちゃんを隠れ蓑にしているようで“自己中”と指摘されてしまい、火消しにはなりませんでした。

それどころか、視聴者からは『いつからか上から目線になった』『昔の方が感じ良かった』といった不満も吹き出しており、好感度は下がっていく一方です。今回の『仕事取られた』発言も、みちょぱさんにとっては冗談だったのでしょうが、やや言葉がキツかったこともあり、延焼してしまいました。今後は、もう少し真意が伝わりやすい言葉選びが求められそうです」（芸能記者）

かつて「カリスマモデル四天王」と呼ばれた美女タレントはファンの信頼を取り戻せるか。