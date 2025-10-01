元タレントで、現在はYouTubeやTikTokなどSNSを中心に活動する木下優樹菜（37）の長女・莉々菜さん（13）が9月27日にTikTokアカウントを開設した。ネット上では、今後芸能界デビューもあり得るのではないかと話題になっている。

現在莉々菜さんはTikTokに5本の動画を公開しているが、サングラスをかけたりモザイクをかけたりするなどして、完全な顔出しはしていない。動画の内容は若い女性を中心に流行している、曲に合わせて手振りをする「手振りダンス」がメインで、開設から現在まで毎日更新されている。

莉々菜さんのTikTokフォロワーは、開設から4日となる10月1日現在ですでに7000人超え。初投稿動画はすでに40万回以上も再生されている。ネット上では《サングラスしてても可愛いのがわかる！》といった称賛の声とともに、

《辻希美の娘のように芸能界デビューするの？》

《これは芸能界入りの布石かな》

と、今後の芸能界入りを狙ったムーブであることを予想する声も。

さらに29日、莉々菜さんは自身のTikTokだけでなく、木下のTikTokアカウントにも登場。母娘で『恋のヘキサゴン』ダンスを披露した。同楽曲は、バラエティ番組『クイズ！ヘキサゴンII』（フジテレビ系）から派生した、里田まい（41）・スザンヌ（38）・木下の3人ユニット「Pabo」が2007年に発表した楽曲だ。

これを受け、Xでは《希空ちゃんみたいに親子で発信するのかな?》と、辻希美（38）と杉浦太陽（44）の長女で、昨年芸能界デビューした希空（17）と重ね合わせる声が上がっている。

「莉々菜さんと希空さんには多くの共通点があります。まず、2人とも両親が芸能人で、幼いころから母親のSNSなどに頻繁に登場してきました。また、希空さんも芸能界入りする前、サングラスをかけて完全に顔出しをしていない状態でTikTokデビューをしています。

似ている環境だからこそ、同じような展開になるのではと想像してしまう人も多いのでしょう。ただ、ママタレントとして確固たる地位を築いている辻さんとは違い、木下さんはすでに芸能界を引退していますし、お世辞にも好感度が高いとは言えません。

そもそも、世間的には親が有名人である“二世タレント”に対して、厳しい目が向けられやすいものです。好感度が高い辻さんの場合でも、希空さんのデビュー当時、《二世はうんざり、実力で出てこい》といった厳しい意見がありました。

今回の莉々菜さんのTikTok開設に際しても、ネット上の一部では《二番煎じ狙ってる》《辻の所と違って母親のイメージが悪すぎるから芸能界デビューは辞めた方が良い》という声があがっています。もし芸能界デビューするとなれば、厳しい茨の道となりそうです」（芸能ライター）

とはいえ、莉々菜さんはまだ13歳の中学生。芸能活動をするとしてもしばらく先の話になりそうだ。