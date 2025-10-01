スニーカーでも無理？江戸の人はなぜ「草鞋」で1日40kmも歩けたのか、あなたは知らない？
歴史解説系YouTubeチャンネル「江戸ざんまい」が公開した動画「【徒歩で1日40km】草鞋（わらじ）で旅するのは大変ではなかったのか？」で、江戸時代の庶民の足元を支えた「草鞋」の驚くべき機能性と、当時の人々の健脚の秘密について詳しく解説している。
動画は冒頭、「多い人では1日に40kmも歩いて旅をした」と江戸時代の人々の驚異的な身体能力を紹介。現代の高機能なスニーカーとは比べ物にならないほど簡素な草鞋で、なぜそれほどの長距離移動が可能だったのかという疑問を投げかける。その答えを探るため、動画ではまず日本の履物の歴史を縄文時代から紐解き、稲作文化の発展とともに履物が進化してきた過程を丁寧に紹介している。
特に注目すべきは、草鞋が旅の必需品として広く普及した理由を「軽い、安い、ちょうどいいの3拍子が揃っていた」と分析している点だ。動画によると、稲わらで作られた草鞋は現代の運動靴の半分以下の重さしかなく、価格もかけそば1杯程度と非常に安価だったため、使い捨てが可能だったという。さらに、「人間にも環境にもちょうどいい」エコな側面にも触れており、使い古した草鞋が最終的に肥料としてリサイクルされる循環型社会の一端を垣間見せている。
さらに動画では、江戸の人々の強靭な足腰の秘密にも迫る。「日々の生活がトレーニング！」だったと語るように、日常的に歩くことが当たり前だった当時の生活習慣や、疲れにくい歩行法とされる「ナンバ歩き」の可能性を指摘。また、「はみ出たつま先でしっかり地面をつかめる」という草鞋独特の履き方が、未舗装の道を安定して歩くための合理的な工夫であったことも解説しており、単なる歴史紹介に留まらない深い洞察が光る。
一見不便そうに見える草鞋だが、そこには当時の人々の知恵と工夫が詰まっていたことがわかる。この動画を見れば、江戸時代の旅に対するイメージが大きく変わるかもしれない。
