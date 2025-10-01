上司にしたいと思う『鬼滅の刃』の十二鬼月メンバーランキング！ 2位「猗窩座」を1票差で抑えた1位は？
選ばれた精鋭たちで形成された鬼の集団・十二鬼月。冷静な判断力や統率力を見せる上司力の高い鬼も中には存在します。
All About ニュース編集部は9月17日、全国10〜60代の男女300人を対象に「『鬼滅の刃』十二鬼月メンバー」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「上司にしたいと思う『鬼滅の刃』の十二鬼月メンバー」ランキングを紹介します！
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位：猗窩座（あかざ）／89票
2位にランクインしたのは、上弦の参（さん）・猗窩座です。強さに固執し、最高の武である「至高の領域」を目指しています。
回答者からは「信頼できるので頼りたいです」（40代女性／北海道）、「意外と丁寧に教えて優しそうだから」（20代女性／神奈川県）、「元々、人間の時に師範がいたので、部下の気持ちを理解できそう」（40代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位：黒死牟（こくしぼう）／90票
1位にランクインしたのは、上弦の壱（いち）・黒死牟です。月の呼吸を使い、十二鬼月最強の強さを誇ります。
常に冷静沈着で、主従関係を重視。鬼のトップである鬼舞辻無惨（きぶつじむざん）に対する忠誠心も随一です。
回答コメントでは「冷静に問題解決してくれそう」（30代女性／群馬県）、「ついて行きたいからです」（40代女性／静岡県）、「漫画の中でも、相手の力量や状態を見極めて適切なケアをしてるシーンがあって、いい上司になると思ったから」（40代女性／鹿児島県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)