2026年6月3日、中国のSNS・小紅書（RED）で舞台「鬼滅の刃」の胡蝶しのぶの再現度の高さが話題になっている。舞台「鬼滅の刃」は20年に第1作が上演され、その後、21年に「其ノ弐 絆」、22年に「其ノ参 無限夢列車」、23年に「其ノ肆 遊郭潜入」、25年に「其ノ伍 襲撃 刀鍛冶の里」が上演された。そして26年6月にはシリーズ第6作となる「其ノ陸 柱稽古・無限城 突入」が開幕し、物語はいよいよ最終決戦の舞台へと突入する。小紅書（