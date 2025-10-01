バサッと羽織るだけ！【ZARA】大人のキレイ見え♡「上品ニットアイテム」

この秋大人世代がワードローブに迎えたい、一枚で着映える上品なニットアイテムにフォーカス！羽織りとしてもプルオーバーとしても着られるニットカーディガンやニットジャケットがあると、秋コーデで活躍してくれそうです。そこで今回は【ZARA（ザラ）】から、ほどよいこなれ感とトレンド感を取り入れられる新作をピックアップ。おしゃれな着こなしを楽しめること間違いなしかも。

シックなグリーンが上品な半袖カーディガン

【ZARA】「ショートスリーブニットカーディガン」\5,990（税込）

深みのあるグリーンが、秋らしい落ち着いたムードを演出するカーディガン。アルパカ混の個性的な表面感と大きめの黒ボタンがアクセントになり、スタイリッシュな雰囲気を与えます。コンパクトな着丈と半袖ですっきり着こなせる1着に。詰まり気味のクルーネックで、ボタンを留めればプルオーバーとしても着られます。

ほどよい透け感と繊細なフリルで甘さを演出

【ZARA】「ロマンティックなポワンテルニットカーディガン」\6,590（税込）

暑さの残る時期から着られる、透け感のあるニットカーディガン。フリルが甘くロマンティックなデザインです。今季注目を集めているブラウンカラーで、ほどよくトレンド感を与えられるのも魅力。ジーンズと合わせてカジュアルに、淡色コーデの引き締め役になど幅広い着回しが楽しめそうです。

ファー風素材の襟がエレガントなニットジャケット

【ZARA】「アニマル柄襟付きニットジャケット」\6,290（税込）

きれいめなネイビーの半袖ジャケットに、ファー風素材の襟が付いた華やかなデザイン。襟はエレガントなアニマル柄。1点投入でレディなムードを高めてくれる、上品で着映え感のある1着です。小ぶりなくるみボタンがぎゅっと並んだデザインは、遊び心を感じさせます。短めの着丈で、どんなボトムスと合わせても大人らしい品のよさをキープできそう。

チェック柄が上品なコンパクトジャケット

【ZARA】「チェック柄ニットジャケット」\6,590（税込）

ブラウンをベースとした上品なチェック柄のジャケット。小さめの襟やぷっくりしたボタンが可愛らしく、どこかレトロなムードを感じさせるデザインです。細身のコンパクトなシルエットで、袖はひじ下丈。着映え感のあるチェック柄ながらすっきりした印象で、この秋もトレンドが続くボリュームボトムスともバランスよく決まりそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

