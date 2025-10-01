モデルのゆうちゃみこと古川優奈（24）が30日に放送されたテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（後11・15）に出演。妹で同番組で改名した「ゆい小池」こと古川結菜（20）の暴露に怒りを露わにした。

今回は人気企画「格付けしあう女たち」が放送され、一般女性アンケートで「友達になりたくない女」のランキングを出演者たちが予想した。賞金をかけた順位予想でゆうちゃみが当たった。

ゆうちゃみは自身をトップ2となる第9位とした。だが、妹・ゆい小池は姉をワースト1位としていた。ゆうちゃみが声を発することなく鋭い眼光でにらむ中、「お姉ちゃんから“ご飯行こう”って誘って約束してくれたのに、当日になったら連絡も来やんし、音信不通」と明かした。

また「お姉ちゃんは、自分の話したいことをバーッて話して、私の話を聞いてくれない。一切」とした。これに小さな声で「いやいやいや…」と怒りを押し殺したゆうちゃみ。

さらに「汚いイメージも世間の人には持たれてるかなと思って」とした。そして「実際、汚いんでしょ?」と聞かれ「鼻クソとかなすりつける」と答えた瞬間、ゆうちゃみは「お前しゃべりすぎや!お前しゃべりすぎ。それ以上しゃべんな」と妹を一喝。

だが、ゆい小池は「私が車運転してても、車のイスに…」と暴露。共演者たちから「うわ…最悪や」と声があがるなどスタジオが騒然。ゆうちゃみは「帰ってから覚えとけよ。マジで」と真顔で伝え、怒りを露わにしていた。