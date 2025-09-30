BE:FIRST SOTA、地元・湘南の空気感を詰め込んだソロ曲「Chill with you」のSPダンスパフォーマンス映像公開
BE:FIRSTのメンバーSOTAによるソロ楽曲「Chill with you ～One of the BE:ST-04 SOTA～」のスペシャルダンスパフォーマンス映像がYouTubeにて公開された。
■映像内には過去の想い出写真も登場
「Chill with you」は、BE:FIRSTメンバーによるソロ企画「One of the BE:ST」の第4弾。
BE:FIRSTの数々の名曲を手掛けてきたINIMIのSunnyとLOARを迎えて制作された本作は、茅ヶ崎生まれのSOTAらしいバンドサウンドと心地よいグルーヴが印象的な、海の香りを感じさせるチルなヴァイブスに満ちたレゲエチューン。
SOTAが自分自身の軌跡を振り返った楽曲となっており、映像では、SOTAのルーツである地元・湘南のリアルな空気感を詰め込むため、実際に一緒にダンスを練習してきた仲間たち、小さい頃からたくさんの時間を過ごした海辺、友達のバイト先だった海の家、そして終盤では過去の想い出写真までも登場。
今なお地元・湘南を愛し、湘南で過ごす時間を大切にするSOTAの休日に連れ込まれるような映像に仕上がっている。
海辺でのゆったりとした時間を大切にするチルなシーンと、迫力あるSOTAのフリースタイルダンスシーンの緩急をつくることで、1本の映像で高いダンススキルだけでなく、人間性を含めたSOTAの魅力が伝わってくるとこともポイントだ。BE:FIRSTの楽曲で魅せるパフォーマンスとのギャップもぜひ楽しんでみよう。
なお、「Chill with you ～One of the BE:ST-04 SOTA～」は9月17日にリリースされたBE:FIRSTのニューシングル「空」に収録されている。
■リリース情報
2025.09.17 ON SALE
SINGLE「空」
2025.10.06 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Stare In Wonder」
2025.10.29 ON SALE
ALBUM『BE:ST』
『BE:ST』特設サイト
https://befirst-sp.com/BEST/
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/