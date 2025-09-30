この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで配信された『離乳食、「ごっくん」から「もぐもぐ」はどうトレーニングする？【赤ちゃん】』では、お口と姿勢の専門家・まい先生が、離乳食の“ごっくん”から“もぐもぐ”への発達について熱く語った。動画冒頭で、「体の発達をちゃんと促しましょう」と強調し、赤ちゃんが噛まずに飲み込んでしまうと悩む親たちへ専門家ならではの視点を伝えた。



まい先生は「お父はごっくん、離乳食はもぐもぐ。口にとっては初めての動きじゃないですか」と語り、舌の上下運動（ごっくん）と左右運動（もぐもぐ）の違いを分かりやすく解説。その進化に「舌の動きって順番があるんだよ。まず上下、次に前に出る、さらに横、そして斜めや回転へと発達する」と順を追って説明した。特に「生物の進化と赤ちゃんの身体の発達は連動している」との指摘には出演者も驚きの声。「気になるお母さんはデボン紀から始めてほしいんですけど」と、離乳食と生物進化をリンクさせる独自理論で、保護者に新たな気付きのヒントを提示した。



さらにまい先生は、「ごっくんからもぐもぐはどうトレーニングしたらいいのかっていうと、トレーニングじゃない。発達なんですね」と断言。母親たちが「よく噛みなさい」と繰り返しがちな場面を振り返りつつ、「発達が追いついていない子には焦りは禁物。筋肉や姿勢の発達の観点を持ってほしい」と助言する。



実際のサポート現場では「この子は泣きが足らないな」と、子どもの身体の硬さや筋肉の発達具合を観察した上で、離乳の進行度や具体的な食べ方指導に役立てていると具体例を披露。「月齢が来たからこれを上げていいっていうわけじゃない。身体発達と口の動きが連動しているから」と明かし、食の進め方は個人差をしっかり見極めるべきと力を込めた。



動画の終盤では、まい先生が公式LINEを通じて多くの相談に目を通し、「もし一人で悩んじゃうようであれば、公式LINEで連絡いただければ本当に丁寧に返してます」と親身なサポート体制をアピール。出張講座等で全国を飛び回る多忙な日々の中でも、「必ずコメントは全部見てます」と視聴者への感謝と責任を強調した。