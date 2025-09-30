¹áÀî¿¿»Ê¤Î¿ê¤¨¤Ìµ»½Ñ¤Ë¡Ö¿Ì¤¨¤¿¡×¡¡Áê¼ê2¿ÍÃÖ¤µî¤ê¤ÎÌ¯µ»¤¬¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ä¤í¡×
¹áÀî¿¿»Ê¤¬µþÅÔÀï¤Ç°µ´¬¥×¥ì¡¼
¡¡Âî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¤Ï·òºß¤À¡£
¡¡¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÎMF¹áÀî¿¿»Ê¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Âè32Àá¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.Àï¡Ê1-2¡Ë¤Ç¡¢2¿Í¤ÎDF¤Î´Ö¤òÀÚ¤êÎö¤¯Á¯¤ä¤«¤Ê¥¿¡¼¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾10Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¼«¿Ø¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ö¹áÀî¤ËÂÐ¤·¤ÆµþÅÔ¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤¬½±¤¤¤«¤«¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ºù¤ÎÇØÈÖ¹æ8¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ÈDF¤Î´Ö¤Ë¤¦¤Þ¤¯¿ÈÂÎ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤éºÙ¤«¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÈ¾»þ·×²ó¤ê¤ËÁÇÁá¤¯²óÅ¾¤·¡¢°Ï¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿2¿Í¤ÎDF¤Î´Ö¤òÆÍÇË¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ°Àþ¤ÎFW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ï¥Ã¥È¥ó¤Ë¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤êÆÏ¤±¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°TikTok¤¬¡Ö2¿Í¤Î´Ö¤òÀÚ¤êÎö¤¯¿À¶È¥×¥ì¡¼¡×¤È¹áÀî¤Î¥×¥ì¡¼¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¸¤Ç¸«¤¿½Ö´Ö¤Ï¿Ì¤¨¤¿¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¡×¡Ö¥·¥ó¥¸¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÍ¥¤ì¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¡ÖÆó¿Í¤Î´ÖÈ´¤±¤¿¸å¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÁá¤¤¡ª¡×¤È¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×²¼¤«¤é¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ø¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¤¨¤ÆÌöÆ°¤¹¤ë¹áÀî¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¿»ý¤ÁÌ£¤Î¹âÂ®¥¿¡¼¥ó¤Ïº£¤Ê¤ª·òºß¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë