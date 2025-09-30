TSMCだけじゃない、5年で株価11倍の日本企業も…世界で戦える「半導体株10選」を実名公開

投資は需要が増える業界にすべきである。その1つに半導体業界がある。経済産業省によると、半導体の市場規模は2030年には2020年の2倍になるとされる。米国市場で、エヌビディアは時価総額1位となり、ブロードコムも5位、TSMCも8位にある（2025年9月15日現在）。5年で株価が数倍〜10倍になっている銘柄が多くあり、半導体株をポートフォリオに入れる時代といえよう。

本稿は、半導体株への投資について、著書『 資産1.8億円＋年間配当金（手取り）240万円を実現！ おけいどん式「高配当株・増配株」ぐうたら投資大全 』（PHP研究所）が好評な桶井道（おけいどん）氏に、前編記事〈エヌビディア以外も注目株が勢揃い…5年で株価10倍の銘柄もある「半導体株7選」を実名公開〉に引き続き解説してもらう。 桶井氏は2018年にTSMCやASMLホールディングへ投資、以降半導体株への投資を増やしてきた。

【全2回記事の後編】

半導体業界の現状と見通し

半導体業界の現状と見通しを確認しましょう。経済産業省が2024年5月31日に公表した「半導体・デジタル産業戦略の現状と今後」によりますと、半導体の市場規模は、2020年約50兆円、2025年約75兆円、2030年約100兆円とされます。需要の増加を窺い知ることができます。

半導体株の全体的な動きも見ておきましょう。米国上場の世界的な大手半導体企業30銘柄から構成される株価指数「SOX指数」というものがあります。この5年間で約2.8倍に上昇（ドル建て）しています（執筆時点の2025年9月15日現在）。上昇トレンドであることがわかります。

半導体は非常の多くのプロセスを経て製造されるため、近年では「設計」と「製造」を分離する水平分業型が主流になっています。また、「材料」「製造装置」のメーカーもあります。さらには、半導体の製造は「超純水」「機能性水」を必要とするため、それを供給する「水企業」など関連企業もあります。それだけ多くの半導体株があるということです。

世界的に需要が増えていく半導体業界のなかで、各分野のトップ企業に投資するのが勝ち筋になるでしょう。

半導体株の2つの「癖」

半導体株に投資する場合、注意することがあります。半導体株には2つの「癖」があります。

（1）ボラティリティ

半導体株はボラティリティが大きい傾向です。日々の株価の動きが大きいことを理解しておく必要があります。ポートフォリオのなかで半導体株の比率が高まると、それだけ評価額が大きく揺れ動くことになりますので、気をつけましょう。

（2）シリコンサイクル

半導体業界でみられる景気循環で、好況と不況が3〜4年程度で周期的に訪れる特徴を「シリコンサイクル」といいます。半導体関連企業の株価に影響します。

銘柄紹介

銘柄紹介に移ります。半導体株10選です。

※推奨ではなく紹介です。（ ） 内はコードです。

（1）TSMC（TSM）

台湾企業ですが、NY証券取引所に上場しています。熊本県に工場ができたことから日本でも有名になりました。半導体設計のリーディングカンパニーがエヌビディアであるのに対して、製造のリーディングカンパニーはTSMCです。最先端の半導体を量産しています。エヌビディアもTSMC抜きには製品をつくれないほどで、世界的な半導体受託製造企業です。世界シェア70％とも言われる寡占状態にあります。台湾有事をリスクと捉えておく必要はあります。営業利益率（3年平均、以下同様）は40％台半ばです。株価は5年で約3.3倍になりました（執筆時点の2025年9月15日現在、以下同様）。

(2)アプライド・マテリアルズ（AMAT）

ASMLホールディングと世界首位を争ってきた半導体製造装置メーカーです。ASMLホールディングが露光装置に特化しているのに対して、同社は半導体の様々な工程の製造装置をつくっています。世界中のほぼすべての半導体の製造に寄与しています。従いまして、同社の社名を知らずとも、その恩恵を受けたテクノロジーには毎日のように接していることでしょう。主な顧客は、TSMC、インテル、サムスン電子です。これら企業の設備投資動向が業績を左右します。ディスプレイ製造装置のメーカーでもあります。営業利益率は30％程です。株価は5年で約3.1倍になりました。

（3）ラム・リサーチ（LRCX）

半導体製造装置メーカーです。エッチング装置において世界シェア1位（2024年12月、経済産業省「第1回次世代半導体等小委員会」資料より）です。エッチング工程は、加工対象となる材料が多くあるほか、その形状は微細化と複雑化を増す一方です。同社のエッチング装置は、深く狭い・短く広いなど、わずか数ナノメートル（1ナノメートル＝1ミリメートルの1/100万）の加工形状を正確に仕上げることができる高性能、高生産性を有します。営業利益率は30％程です。株価は5年で約4倍になりました。

(4)アドバンテスト（6857）

以下、日本企業となります。日本にも世界で戦える半導体企業があります。半導体検査装置メーカーです。半導体テスト分野にて世界トップクラスの技術でグローバルに事業を展開するリーディングカンパニーです。半導体がきちんと動作するか、また求められている性能や耐久性を満たしているかを高精度・高効率でテストする半導体テスター（半導体検査装置）が主力製品です。さまざまな半導体を試験可能なテスト・システム、チップを搬送するテスト・ハンドラ、テスト・システムとテストするデバイスとを接続するデバイス・インターフェースなど、幅広い製品ポートフォリオを有します。営業利益率は20％台半ばです。株価は5年で約11倍になりました。

(5)ディスコ（6146）

半導体製造装置メーカーです。「切る」「削る」「磨く」の3工程に特化しています。「切る」とは、小さく切り分ける（ダイシング）で、マイクロメートル（ミリメートルの1/1000）レベルの寸法をコントロールします。髪の毛の断面を35分割できるほど繊細な技術です。「削る」とは、薄く削る（グラインディング）で、5マイクロメートルレベルまで薄く削ることが可能です。参考までに、コピー用紙の厚さは約100マイクロメートルです。「磨く」とは、鏡のように磨く（ポリッシング）のことで、顔が映るほど磨き上げることで、素材の割れにくさが大きく向上します。ダイシングソー、グラインダ・ポリッシャで世界シェアは70〜80％です。営業利益率は40％程です。株価は5年で約5.2倍になりました。

(6)東京エレクトロン（8035）

半導体製造装置メーカーです。半導体の微細加工に必要な成膜、塗布・現像、エッチング、洗浄という連続した4つのキープロセスに製品を持ち、半導体の進化に必要なEUV露光用の塗布現像装置の世界シェアは100％であり、製品群が世界シェア1位や2位など上位を獲得しています。さらには、特許保有件数が2万3000件を超えており、業界でグローバルNo.1です。営業利益率は20％台後半です。株価は5年で約2.6倍になりました。

(7)東京応化工業（4186）

エレクトロニクス機能材料と高純度化学薬品のメーカーです。半導体製造に欠かせないフォトレジスト（化学薬品）を製造しており、世界シェア1位です。すべての露光機に対応したフォトレジストをフルラインナップで提供しており、高い市場競争力を有します。技術力があり、世界最高水準の2つのコア技術を有します。「微細加工技術」において価値創造する領域は髪の毛の直径の1/10万です。「高純度化技術」において不純物混入レベルは競技用プールにスポイト1滴分です。営業利益率は10％台半ばです。株価は5年で約2.8倍になりました。

(8)オルガノ（6368）

水処理の総合エンジニアリング企業で、超純水、純水、水道水、産業排水、下水と幅広く事業をしています。半導体の製造に欠かせない超純水を作る装置、各種産業が必要とする用水を供給する装置（たとえば、ビールや清涼飲料など飲料製造用水）、生活や工場から出される排水をきれいにする装置、これら技術で世界トップレベルにあります。超純水製造装置において世界的大手企業で、TSMCに超純水システムを納入しています。売上高のうち、電子産業向けが約60％を占めます。同社は、今後も電子産業向けの成長が続く見込みとしています。地域別では台湾・中国市場が大きく成長しています。営業利益率は10％台半ばです。株価は5年で約8.8倍になりました。

（9）味の素（2802）

うまみ調味料「味の素」が有名ですが、調味料や食品の事業だけではありません。ヘルスケア事業も有し、ICT（情報通信技術）分野もあります。半導体関連では、層間絶縁材料（CPUの絶縁材。世界シェアほぼ100％）や半導体封止材（半導体を光、熱、湿気、ほこり、衝撃から保護する材料）を製造しています。現在は売上高でも利益でも調味料・食品事業が多くを占めますが、2030年に向けヘルスケアやICT分野などの成長を目指すとしています。営業利益率は10％弱です。株価は5年で3.9倍になりました。

(10)NF・日経半導体株ETF（200A）

個別株を難しく感じる方には東証ETFが選択肢になります。東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄のうち、時価総額が大きい30銘柄で構成されています。本稿でご紹介した、アドバンテスト、東京エレクトロン、ディスコがトップ3として含まれています。2024年6月に上場してから上昇トレンドとはいえない推移ですが、2025年4月以降は上昇しています。

◆著者による関連書籍の紹介

◆免責事項

この記事では株式投資についてご紹介しましたが、あらゆる意思決定、最終判断はご自身の責任において行われますようお願い致します。ご自身の資産運用等において、損害が発生した場合、編集部ならびに筆者は一切責任を負いません。ご了承ください。

【もっと読む】イオン、ニトリ、良品計画…投資しやすく株価上昇を期待できる「株式分割銘柄8選」を実名公開