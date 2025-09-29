テレビ朝日の弘中綾香アナウンサーが、２９日に最終回を迎える番組への思いをつづった。

インスタグラムで「『激レアさんを連れてきた。』今夜が最終回です」と自身が出演した同局系「激レアさんを連れてきた。」（月曜・後１１時１５分）が幕を下ろすことを改めて報告。「鳥貴族のスミさんや消しゴムヨシマツさんなど激レアさんオールスターが大集合してスタジオで破茶滅茶な展開に グランドフィナーレと題したＳＰパフォーマンスも披露します」と明かした。

続けて「深夜２時台から始まったこの番組、珍しい体験をした激レアさんの人生を深掘りするという一本槍でここまでやって来ました エネルギッシュな激レアさんたちにお会いするのいつも楽しく胸ときめきました。若林さんゲストの皆さん含めて、スタジオがどんな風に展開していくのが全く見えないところもゾクゾクワクワクして『この仕事楽しいな〜』と思える現場でした」と番組への愛をコメント。

「この番組を担当出来たことを大変有り難く、そして８年も毎週続けてきたスタッフのことを誇りに思います 番組のファンでいてくださった皆さま、私も激レアさんファンの１人としてまたどこかでお会いできることを祈ってます…！（会社で偉くなって復活させますね♡）ありがとうございました」とユーモラスにつづった。

さらに「リハーサルで若林さんの代役を務めてくださっていたジャガモンドの斉藤さんにこの場を借りて感謝を」と２ショットをアップし、「いつも本当に助かりました またどこかでご一緒しましょうね！」と感謝した。

弘中アナとともに出演してきたお笑いコンビ「オードリー」の若林正恭も最終回を前に、インスタグラムのストーリーズで「『激レアさん』 本日最終回 ありがとうすべての激レアさん」とコメント。

ネット上では「えっそうなの？」「まさかの最終回！！」「寂しいですが、楽しい番組でした」「泣いたり笑ったりの、とても素敵な番組でした」「絶対また復活して欲しい」「偉くなって復活…期待しかありません！」「終了めちゃくちゃ残念です」「なんで終わっちゃうの」と惜しむ声があがっている。