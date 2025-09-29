鹿島の徳田が名古屋戦で衝撃ゴールを決めた

鹿島アントラーズは9月27日、J1リーグ第32節で名古屋グランパスと対戦し、4-0で勝利した。

この試合で2ゴールを決めたFW徳田誉に「バケモンやん」「上田綺世を彷彿」など注目が集まっている。

徳田は2-0で迎えた後半42分、右サイドからペナルティーエリア内を突破したMF松村優太のクロスにダイレクトで合わせて今季初ゴールをゲット。そして同45分には、チーム全体で出足良くプレスをかけたなかでボールを奪うと、再び松村が徳田にラストパス。ボールを受けた徳田はPA手前から思い切った右足シュートをゴール左上に突き刺した。

徳田のゴールにはベンチで試合を見守ったFW鈴木優磨らが驚きの表情。18歳の衝撃ゴールに頭を抱える先輩の姿が印象的なワンシーンとなった。SNSでは「なんだこれ」「バケモンやん」「優磨のこういう表情いいなぁ！」「今年の高卒世代逸材揃いすぎて将来が楽しみ」「なんだこのゴール」「上田綺世を彷彿とさせる」などコメントが寄せられ、復帰戦で2ゴールを決めた18歳のルーキーに熱視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）