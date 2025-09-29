イオンのフードコートが大量閉店…〈ガラガラで、閉鎖状態も〉衰退する地方インフラの現状

「フードコートはオワコン」なのか

フードコートの店舗撤退が密かに話題になっている。発端はSNSに投稿された一枚の写真だ。

フードコートの写真なのに店は一軒もなく、あるのは白い壁ばかり。その写真に「多くの店が撤退して、ついに最後の一店舗も撤退した。フードコートなのにフードがない」という旨の言葉が添えられている。

この投稿は大きな反響を呼び、リプライには「うちの近所のフードコートも同じ感じ」「フードコートですらやっていけないのか」などといったコメントが寄せられている。

こうした一連の流れを受けて「フードコートはオワコン」的な論調も出てきた。実際、本件を受けて専門家がフードコートの苦境について解説する記事もあるようだ。

筆者は都市ジャーナリストとして、全国各地のショッピングモールやショッピングセンターを回っている。その中で、確かに、衰退しているフードコートを見かける機会も増えた。だから、この投稿を見て「確かになあ」とも思うし、それを見て「フードコートはもうダメ」といった論調にも頷けないことはない。

一方で思うのは、フードコート自体がオワコンというより、フードコートの二極化が進んでいる印象を持っている。衰退しているフードコートが目立つ一方、休日のみならず、平日でも多くの人で賑わうフードコードもあるのだ。

昨今のフードコート事情を、ショッピングモール・スーパーマーケットの動向も踏まえて考えてみたい。

投稿で話題になったのは「イオン」のフードコート

フードコートの二極化を考えていくうえで、フードコード店舗の閉店数のデータなどがあればいいのだが、残念ながらそのようなオープンデータはない。ならば、フードコードが入居することの多いショッピングセンター、ショッピングモールの動態などから類推するしかない。

まず、SNSで話題になったフードコートであるが、これは千葉県にある、とあるイオン店舗だとされている。

このフードコートに限らず、ガラガラのフードコートはこんな感じだ。

フードコートを構成する店はほとんどが閉店していて、白い壁になってしまっている。その壁に「⚪︎月⚪︎日 〜〜オープン」と書いてあれば、まだ救いがあるが、大抵はそのような記述もなく、ただただ白い壁が続いている。空いている店は1つか2つぐらいで、そこも活気はない。

あなたの身の回りにも、このようなフードコートがあるのではないだろうか？

ここで留意したいのは、この店舗やSNSで話題になった店舗が「イオン」であることだ。「イオンモール」ではない。実はこの違いは重要で、件の投稿へのリプライなどを見ていると、イオンのフードコートとイオンモールのフードコートを一緒くたにして「フードコートはオワコン」とする論調がある。

しかし、そこでは、「イオンモールのフードコートなのか」「イオンのフードコートなのか」という重要な違いを見落としている。

「イオン」は、総合スーパーマーケットにいくつかの専門店が付いた「ミニショッピングモール」のようなもので、多くはイオンリテールが運営している場合が多い（イオンの運営形態は複雑なので、そうでない場合も多いことを断っておく）。

規模感はいわゆる大型スーパーといったところで、そこまで広くなく、もともとダイエーだったところを居抜きでイオンにしていることも多い。ピンク色の立体看板が建物の上のほうにあるのがそうだ。

対してイオンモールは、より多くの専門店が軒を連ね、いわゆる私たちが想像する「モール」に近い。面積もイオンに比べて大きく、運営はイオンモールである。

イオンがどちらかと言えば普段使いのための商業施設なのに対し、イオンモールは休日に訪れるようなイメージ。たとえば、中に映画館があったり巨大なゲームセンターもあったりするのがイオンモールだ。

同じ「イオン」の名称が付くが、2つは用途やサイズが大きく違う。

衰退するフードコートは「イオン」にある

さて、フードコートの話に戻れば、先のSNSの投稿しかり衰退しているフードコートは、この「イオン」のフードコートであることが多い。それもそのはずで、全国各地のイオンは苦境を強いられており、フードコートのみならず施設全体がガラガラ、ということも少なくないのだ。

とある「イオン」店舗の中に入ると、いきなりテナントが入っていない、殺風景な風景が広がっていた。

実際、ここ数年でイオンは多くの店舗を閉店している。

例えば、2024年は、

・イオン坂出店

・イオン伊勢原店

・イオン鹿児島鴨池店

・イオン津ショッピングセンター

をはじめとした、7店舗が閉店している（一時休業も含む）。

2025年も、

・イオン仙台店

・イオン北浦和店

・イオン三条店

などをはじめ、4店舗が閉店、あるいは閉店予定である。

また、店舗の閉店まではいっていなくともテナントがほとんど入っておらず、ガラガラになっている店舗は多い。そうした店舗は往々にしてフードコートも壊滅的な場合が多いというわけだ。つまり、総合スーパーとしての「イオン」が苦境で、それに影響を受けているのが「イオンのフードコート」なのだ。

苦境に立たされる「スーパーのフードコート」

こうした苦境はイオンだけではない。他の総合スーパーも似たようなものだ。

フードコート苦境の具体例として、ファーストフード・チェーン「ポッポ」の大量閉店が挙げられることが多い。ポッポはフードコートに特化した飲食店で、かつては148店舗あったのが現在は25店舗になっており、フードコートの苦境を体現しているように見える。

けれど、ポッポはイトーヨーカドー系列の店で、そのほとんどはヨーカドー店舗のフードコートに入っている。そして、そのヨーカドー自体ここ数年で閉店する店舗が増えており、ポッポの苦境はフードコートの苦境というより、ヨーカドーの苦境を表しているといったほうがより適切だ。

ヨーカドーもまた、総合スーパーマーケットであり、分類で言えばイオンと同じ分類に入る。つまり、総合スーパーマーケットに付随するフードコートが苦境に立たされている、と言えるのではないだろうか。

イオン、イトーヨーカドーといった有名な施設だけでない。全国各地のいわゆる「ショッピングセンター」と呼ばれる、スーパーマーケットに専門店が少し付いたような小規模な商業施設のフードコートがダメになってしまっている例が散見されるのだ。

一方、イオンモールのフードコートはどうか。

後編では、イオンモールのフードコートをはじめとした、「イオンのフードコート」とは異なる戦略のフードコートについて考察してみる。

【後編を読む】『「イオンのフードコート」は閉店しているのに…フードコートが〈高級化〉する異様な事態』

【つづきを読む】「イオンのフードコート」は閉店しているのに…フードコートが〈高級化〉する異様な事態