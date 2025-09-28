¡Ö¾ïËÜ²Â¸ã¤ÏÆ®»Ö¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç¥Ð¡¼¥¼¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡×¸½ÃÏ»æ¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤òÃ²¤¯
º£²Æ¤Ë¥¹¥¤¥¹²¦¼Ô¥Ð¡¼¥¼¥ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¾ïËÜ²Â¸ã¡£
¤«¤Ä¤ÆÃæÅÄ¹ÀÆó»á¤ä³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ð¡¼¥¼¥ë¤Ï¡¢21ÅÙ¤Î¹ñÆâ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¶¯¹ë¤À¡£
26ºÐ¤Î¾ïËÜ¤ÏÌÀ¼£Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡£ÆüËÜÂåÉ½¾·½¸·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢²¤½£¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤À¡£
Âç³Ø»þÂå¤ËÂÐÀï¤·¤¿»°ãø·°¤¬ÂÐÖµ¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤È¤·¤ÆÌ¾»Ø¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Û¤É¼éÈ÷ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
2023Ç¯¤«¤é¥¹¥¤¥¹1Éô¤Î¥»¥ë¥ô¥§¥Ã¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ì¾Ìç¥Ð¡¼¥¼¥ë¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤¿¡£
¾ïËÜ¤Ï¥Ð¡¼¥¼¥ë¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç11»î¹ç¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤ÇÉé½ý¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Ë¶ÚÂ»½ý¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¿ô½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ØBaseljetzt¡Ù¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¡¼¥¼¥ëÁª¼ê¤ò¿Ò¤Í¤ì¤Ð¡¢¾ïËÜ¤ÎÌ¾¤¬¤¹¤°¤Ëµó¤¬¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤³¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÏÆ®»Ö¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¤½¤Î·ã¤·¤¤¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤æ¤¨¤Ë¡¢Éé½ý¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤¤¡£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤¬¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤È¤Î·ãÆ®¤Çµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¾ïËÜ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Ð¡¼¥¼¥ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Íè·î½é½Ü¤Ë¤Ï¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤È¤ÎEL¤â¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄË¤¤Î¥Ã¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ð¡¼¥¼¥ë¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ë1-2¤ÇÇÔÀï¡ÊÎëÌÚÍ£¿Í¤Ï½Ð¾ì¤»¤º¡Ë¡£¡ØBluewin¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ð¡¼¥¼¥ë¤Î¥ê¥å¥É¥ô¥£¥¯¡¦¥Þ¥Ë¥ã¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¬Éé½ý¤·¤¿¤é¡¢ÉáÄÌ¤Ï»î¹ç¤òÃæÃÇ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼ç¿³¤Ï°ã¤Ã¤¿¸«Êý¤ò¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾ïËÜ¤¬Éé½ý¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¹Ô¤µ¤»¤¿¿³È½¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£