¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤Ï£²£·ÆüÌë¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¹¥°ÕÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤è¤¦¼«¿È¤Î¿Ø±Ä¤¬°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤ÆÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Î¸õÊä¼Ô¤«¤éÈãÈ½¤Ï½Ð¤º¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¡¦¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¤é¤Ï¡¢¾®Àô»á¤¬¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éÌäÂê»ë¤·¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤â¡ÖÆ±¤¸°Õ¸«¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢ËÒÅç¤«¤ì¤ó¡¦¸µ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤Ï¿Ø±Ä¤ÎÁíÌ³¡¦¹ÊóÈÉÄ¹¤ò¼Ç¤¤·¤¿¡£¾®Àô»á¤Ï£²£·Æü¡¢ËÒÅç»á¤Ë¡Ö»¦³²Í½¹ð¤Ê¤É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤¿¤á¡¢¼Ç¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£