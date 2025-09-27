『桃鉄』で全国の名湯巡り！ 夢のコラボ「日本の名湯 桃太郎電鉄パック」
「日本の名湯」×「桃太郎電鉄」夢のコラボですぞ！ ゲームに登場する全国の名湯に「ぶっとび！」 が体験できる（かも）、「日本の名湯 桃太郎電鉄パック」10月27日数量限定で登場する。
☆商品イメージを画像でチェック！（写真4点）＞＞＞
バスクリンが展開する入浴剤「日本の名湯」にて、大人気すごろくゲーム『桃太郎電鉄』とデザインコラボレーションした「日本の名湯 桃太郎電鉄パック」が新登場、10月27日（月）より数量限定でリリースされる。
ゲーム『桃太郎電鉄2 〜あなたの町も きっとある〜』に登場する全国の駅の名湯6か所を詰め合わせたアソートセットとなっている。
セット内容は、『桃太郎電鉄2 〜あなたの町も きっとある〜』では 登別、鳴子、塩原、熱海、修繕寺、別府という駅名で登場する、登別カルルス、鳴子、熱海、那須塩原、修善寺、別府。
温泉分析書を基に成分データを収集し、入浴剤に適した成分で上位3成分を選び、実際の温泉にできるだけ近い比率で処方することにもこだわった温泉タイプ入浴剤。
お家のお風呂で、『桃鉄』＆温泉気分を味わってみてはいかがだろうか。
また、『桃太郎電鉄』とのコラボを記念して、Xキャンペーンとレシートキャンペーン「温泉地までぶっとび！？ 買って当てよう！ Xで当てよう！ すごろくキャンペーン」が予定されている。
本キャンペーンの詳細は、10月に発表予定なのでお楽しみに！
（C）さくまあきら （C）Konami Digital Entertainment
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。
